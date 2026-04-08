Jueves, 9 de abril de 2026

18 minutos

IRÁN GUERRA

Teherán/Jerusalén – La tregua acordada por Estados Unidos e Irán en la madrugada del miércoles (hora de Irán) pende de un hilo, tras la masacre cometida por Israel en el Líbano y las diferentes interpretaciones sobre si el alto el fuego incluye o no a ese país.

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– El Líbano intenta recuperar el pulso tras los peores bombardeos de Israel desde el inicio de sus ataques el 2 de marzo, justo después de que Washington y Teherán declararan un alto el fuego. (Texto) (Foto) (Vídeo)

– La ministra británica de Exteriores, Yvette Cooper, preside una reunión virtual con 35 países para analizar medidas que permitan reabrir el estrecho de Ormuz. (Texto)

– El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, comparece en el Congreso para informar de la posición de España ante el conflicto en Oriente Medio y para explicar también los pormenores del acuerdo sobre Gibraltar. (Texto)

MISIÓN ARTEMIS

Miami (EE.UU.) – Los astronautas de Artemis II dan una conferencia de prensa en su último día completo en el espacio, mientras ultiman los preparativos para su regreso a la Tierra y repasan los procedimientos de reentrada y amerizaje en el Pacífico.

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– La NASA ofrece una sesión informativa sobre el estado de la misión Artemis II, que marcó el regreso del ser humano a la órbita lunar tras más de medio siglo y realizará una emisión en directo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

VENEZUELA EEUU

Caracas – El chavismo convoca una movilización nacional por la paz el mismo día en que trabajadores y estudiantes llaman a marchar en Caracas hacia el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo, para exigir un aumento del salario mínimo, congelado desde hace más de cuatro años.

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UCRANIA GUERRA

Kiev – Ucrania espera que el alto el fuego en Irán permita la reanudación de los contactos trilaterales entre Rusia, Ucrania y EE. UU., que habían quedado en suspenso desde febrero.

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– Ucrania observa las próximas elecciones en Hungría con la esperanza de que el Gobierno de Viktor Orbán pierda el poder y que su sucesor esté dispuesto a restablecer las deterioradas relaciones, después de que Budapest bloqueara el acceso de Kiev a la financiación de la Unión Europea (UE) y sus perspectivas de adhesión al club comunitario. (Texto)

PERÚ ELECCIONES

Lima – La campaña electoral para las elecciones de Perú concluye sin un horizonte claro de cara al domingo, con millones de peruanos que decidirán su voto a última hora, después de que ninguno de los 35 candidatos haya logrado desmarcarse ampliamente del resto.

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FRANCIA ETA

París – El Tribunal de Apelación de París juzga al histórico dirigente etarra José Antonio Urrutikoetxea, ‘Josu Ternera’, un proceso que condiciona su entrega a España, donde tiene cuentas pendientes con la justicia.

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COREA DEL NORTE CHINA

Seúl – El canciller chino, Wang Yi, llega a Corea del Norte para una visita de dos días en medio del fortalecimiento de lazos bilaterales y antes de la visita del presidente estadounidense, Donald Trump, a China, que ha generado expectativas de que aproveche el viaje para tratar de sostener una reunión con el mandatario norcoreano.

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INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Londres – La cadena británica de radiotelevisión BBC ‘ha hecho sus deberes’ con la inteligencia artificial (IA), y lleva varios años aplicándola al trabajo diario, reflexionando sobre sus límites y creando una regulación propia que todos sus empleados deben respetar partiendo de un principio básico: que esté alineada con el carácter de servicio público de la cadena.

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CONSERVACIÓN ESPECIES

Ginebra – La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) publica una actualización de su Lista Roja de Especies Amenazadas, con énfasis en la situación de especies en la Antártida.

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FESTIVAL CANNES

París – El Festival de Cannes anuncia las películas seleccionadas para su edición número 79, que se celebrará del 12 al 23 de mayo y que tendrá al surcoreano Park Chan-wook como presidente del jurado que dirimirá la prestigiosa Palma de Oro.

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WORLD PRESS PHOTO

Ámsterdam – La organización World Press Photo, conocida por otorgar los galardones más prestigiosos del fotoperiodismo, anuncia los ganadores de sus premios regionales, de donde saldrá la Foto del Año, que se anunciará el 23 de abril.

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K-POP BTS

Seúl – El fenómeno del K-pop BTS comienza su gira mundial con un concierto en Goyang, Corea del Sur, en su esperado regreso a los escenarios tras años de espera por el inicio del inicio del servicio militar obligatorio de sus miembros.

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ESPECIALES:

– Con motivo del primer aniversario de la muerte del escritor Mario Vargas Llosa, la Agencia EFE enviará una serie previa este jueves y este viernes con la guía VARGAS LLOSA.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

09:00h.- París.- FRANCIA ETA.- El Tribunal de Apelación de París juzga al histórico dirigente etarra José Antonio Urrutikoetxea, ‘Josu Ternera’. (Texto)

09:00h.- Roma.- ITALIA GOBIERNO.- La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni comparece ante el Parlamento para ilustrar sus prioridades de cara al último tramo de la legislatura y tras el fracaso de su reforma judicial, tumbada recientemente por los italianos en un referéndum. (Texto) (Foto) (Vídeo)

9:00h.- París.- FRANCIA SARKOZY.- El Tribunal de Apelación de París continúa, por tercer día consecutivo, el interrogatorio al expresidente francés Nicolas Sarkozy en el juicio por la presunta financiación libia de su campaña a las elecciones presidenciales de 2007, por la que fue condenado en primera instancia a cinco años de prisión firme por asociación ilícita.

09:30h.- París.- OCDE INFORME.- La OCDE publica la primera edición del informe ‘Fundamentos para el crecimiento y la competitividad’, que presenta el secretario general de la organización, Mathias Cormann, y el economista jefe, Stefano Scarpetta. (Texto)

10:00h.- Mulhouse (Francia).- FRANCIA AUTOMOVILISMO.- El Museo Nacional del Automóvil de Francia (Mulhouse, Este) inaugura este sábado una exposición dedicada a la Formula 1, con decenas de monoplazas históricos y una importante presencia del piloto argentino Juan Manuel Fangio (1911-1995). (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00h.- Moscú.- RUSIA D.HUMANOS.- El Tribunal Supremo de Rusia estudia declarar extremista la organización rusa Memorial, galardonada en 2022 con el Nobel de la Paz. (Texto)

10:00h.- Londres.- INTELIGENCIA ARTIFICIAL.- La cadena británica de radiotelevisión BBC ‘ha hecho sus deberes’ con la inteligencia artificial y lleva varios años aplicándola al trabajo diario, reflexionando sobre sus límites y creando una regulación propia que todos sus empleados deben respetar partiendo de un principio básico: que esté alineada con el carácter de servicio público de la cadena. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Ámsterdam.- PREMIO WORLD PRESS PHOTO.- La organización World Press Photo, conocida por otorgar los galardones más prestigiosos del fotoperiodismo, anuncia los ganadores de sus premios regionales. (Texto) (Foto)

11:00h.- París.- FESTIVAL CANNES.- Anuncio de la selección oficial de las películas del Festival de Cannes 2026. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Londres.- R. UNIDO ESCULTURA.- FACE 2026, la exposición anual de la Sociedad de Escultores de Retratos, presenta las obras de los principales artistas contemporáneos del mundo y se inaugura el próximo día 13 de abril hasta el próximo 26 en el barrio de Chelsea. Garrison Chapel, Chelsea Barracks (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Madrid.- SUDÁN REBELIÓN.- Rueda de prensa virtual de Acción contra el Hambre sobre las dos hambrunas activas en Sudán tras tres años de conflicto. (Texto)

11:00h.- Ginebra.- CONSERVACIÓN ESPECIES.- La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) publica una actualización de su Lista Roja de Especies Amenazadas, con énfasis en la situación de especies en la Antártida. (Texto)

11:00h.- Madrid.- PRADO GOYA.- El Museo del Prado conmemora el hito que supuso la recuperación, hace 40 años, del retrato de La Marquesa de Santa Cruz, de Francisco de Goya. Puerta de Murillo (junto al Botánico)

12:00h.- Londres.- R. UNIDO FLORES.- Los jardines del palacio de Hampton Court en Londres acogen el tradicional festival de tulipanes, con más de 100.000 flores de ésta especie que transforman las 24 hectáreas exteriores del palacio en un paraíso de ensueño. Jardines del palacio de Hampton Court (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:45h.- Madrid.- ESPAÑA UE.- El vicepresidente primero del Gobierno español y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, se reúne con el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea para Prosperidad y Estrategia Industrial, Stéphane Séjourné. (Texto)

16:00h.- Barcelona.- JOHN IRVING.- El escritor estadounidense John Irving presenta su nueva novela ‘La reina Esther’, la historia de una huérfana que se convierte en un ‘angel de la guarda’ para su nueva familia, en una rueda de prensa telemática. (Texto)

17:00h.- Madrid.- ISABEL ALLENDE.- Isabel Allende presenta en rueda de prensa ‘online’ su nueva obra, ‘La palabra mágica. Una vida escrita’. streaming (Texto)

19:00h.- Madrid.- SALMAN RUSHDIE.- El escritor Salman Rushdie dialoga -en directo (online) desde Nueva York- con el conservador del Museo del Prado, Alejandro Vergara, sobre las conexiones entre el último libro del escritor, ‘La penúltima hora’, y la obra del Bosco y las ‘Pinturas negras’, mencionadas en uno de los relatos incluidos en el libro. Auditorio del Museo del Prado

Kiev.- UCRANIA GUERRA.- Ucrania espera que el alto el fuego en Irán permita la reanudación de los contactos trilaterales entre Rusia, Ucrania y EE. UU. (Texto)

Ginebra.- ARTE BRUTO.- La Colección de Arte Bruto, el mayor museo dedicado a autores marginales, celebra sus 50 años con una exposición que muestra, una vez más, fascinantes creadores que, a menudo internos en psiquiátricos o prisiones, pintaron o dibujaron durante años sin pensar que alguien vería sus obras. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Londres.- R.UNIDO MONARQUÍA.- La túnica de bautizo de Isabel II y otros 61 bebés de la familia real se exhibe por primera vez en la exposición «La reina Isabel II: Su vida en estilo», en el palacio de Buckingham, que repasa la moda de la soberana a lo largo de diez décadas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

América

14:30h.- Washington.- EEUU PIB.- Se publica la tercera y definitiva estimación del producto interior bruto (PIB) del cuarto trimestre y de todo 2025. (Texto)

16:00h.- Caracas.- VENEZUELA CRISIS.- Los trabajadores y estudiantes universitarios de Venezuela convocan a un marcha a Miraflores -sede del Ejecutivo en Caracas- a exigir aumento del salario mínimo, congelado desde hace más de cuatro años. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Washington.- FMI BANCO MUNDIAL.- La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) ofrece el discurso inaugural de las reuniones de primavera de la institución, que se celebran del 13 al 18 de abril. FMI (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00h.- Nueva York.- EEUU ARTE.- El American Folk Art Museum (AFAM) de Nueva York da una pase de prensa para sus próximas exposiciones, «Self-Made: A Century of Inventing Artists» y «Folk Nation: Crafting Patriotism in the United States». (Texto) (Foto)

17:30h.- Bogotá.- COLOMBIA LITERATURA.- El escritor colombiano Mario Mendoza presenta su nueva novela, ‘La hora de los lobos’. Hotel Holiday Inn Calle 67 (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:30h.- Ciudad de Panamá.- PANAMÁ AEROLÍNEAS.- La aerolínea panameña Copa Airlines presenta sus perspectivas para 2026, donde dará a conocer las principales iniciativas de la compañía. (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO INFLACIÓN.- El Instituto Nacional de Estadística divulga la inflación de la segunda quincena de marzo (Texto)

21:30h.- Miami.- MISIÓN ARTEMIS.- La NASA ofrece una sesión informativa sobre el estado de la misión Artemis II, que marcó el regreso del ser humano a la órbita lunar tras más de medio siglo (Texto) (Foto) (Vídeo)

23:59h.- Miami.- MISIÓN ARTEMIS.- La tripulación de Artemis II ofrece una conferencia de prensa desde el espacio (Texto) (Foto) (Vídeo)

Río de Janeiro.- ATLÁNTICO SUR COOPERACIÓN.- IX Reunión Ministerial de la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur (ZPCAS). (Texto) (Foto)

Ciudad de Guatemala.- GUATEMALA MIGRACIÓN.- Tras enfrentar la dureza de la deportación desde Estados Unidos, varios guatemaltecos han encontrado en sectores como la construcción una oportunidad para restablecer sus vidas en su país natal, que se beneficia además de la implementación de innovadoras técnicas adquiridas por estos trabajadores en el extranjero. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Los Ángeles.- EEUU CINE.- Barbie Ferreira y Dacre Montgomery resucitan el clásico de terror de 1978 ‘Faces of Death’, para adentrarse en el lado más crudo de las redes sociales y lanzar un poderoso mensaje sobre una alarmante deshumanización que transforma la tragedia humana en un gélido espectáculo cotidiano. «Vemos videos de personas muriendo todo el tiempo, ya sea en las noticias, en Instagram o en Twitter. Es algo que está completamente normalizado», afirma la actriz de ‘Euphoria’ en una entrevista con EFE. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Caracas.- VENEZUELA EEUU.- El chavismo llama a una movilización nacional por la paz, el mismo día en que trabajadores y estudiantes convocan en Caracas a una protesta hacia el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo, para exigir mejoras salariales. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de Panamá.- ESPAÑA MÉXICO.- El tenor mexicano Javier Camarena y el pianista español Rubén Fernández Aguirre ofrecieron esta semana un concierto juntos en Panamá, un evento que «pretende promover el diálogo, la cooperación y la solidaridad como pilares de una comunidad iberoamericana unida por su historia, su idioma y su música». (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bogotá.- COLOMBIA VÍCTIMAS.- Colombia conmemora el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bogotá.- COLOMBIA INFLACIÓN.- El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) divulga el IPC de Colombia en marzo. (Texto)

Ciudad de México.- MÉXICO ECONOMÍA.- El Banco de México (Banxico) publica la minuta de su decisión monetaria tras su sorpresiva decisión en marzo de rebajar 25 puntos la tasa de interés y dejarla en 6,75 %. (Texto)

Lima.- PERÚ ELECCIONES.- La campaña electoral para las elecciones de Perú concluye sin un horizonte claro para el domingo, con millones de peruanos decidirán su voto a última hora, después de que ninguno de los 35 candidatos haya logrado desmarcar ampliamente del resto. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA CONSTRUCCIÓN.- Argentina difunde este jueves el indicador de actividad de la construcción correspondiente a febrero, después de que en enero la actividad del sector no registrara una variación respecto al mes anterior (Texto) (Foto)

Buenos Aires.- ARGENTINA INDUSTRIA.- Argentina difunde este jueves el índice de producción industrial manufacturero correspondiente a febrero, después de que en enero la actividad del sector registrara un crecimiento del 3,1% (Texto) (Foto)

La Paz.- LATINOAMÉRICA EDUCACIÓN.- LA CEPAL y la ONG Ayuda en Acción lanzan en Bolivia un estudio que revela que el acceso a la formación técnica en puede incrementar hasta un 41 % los ingresos de jóvenes en Latinoamérica. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Sao Paulo.- IBERDROLA NEOENERGIA.- Se celebra la opa del grupo energético español Iberdrola para hacerse con el 16,2 % que no controla de su filial brasileña Neoenergia. (Texto)

Lima.- PERÚ TIPOS.- El Banco Central de la Reserva del Perú (BCRP) actualiza los tipos de interés de referencia. (Texto)

Oriente Medio

Bir al Abd.- EGIPTO PESCA.- Desde los 15 años, el joven Ali al Bayadi lleva pescando, como hacía su padre y abuelo, en el lago Bardawil, en el único salado en la península del Sinaí egipcio. Pero ahora, los que continúan este trabajo están buscando alternativas ante las trabas de las autoridades. Por Ali Mustafa (Texto) (Foto) (Vídeo)

África

07:00h.- Nairobi.- FORO URBANO MUNDIAL.- El Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat) informa de las prioridades del XIII Foro Urbano Mundial (WUF13), que se celebrará en Bakú (Azerbaiyán) del 17 al 22 de mayo próximos. (Texto)

Yibuti.- YIBUTI ELECCIONES.- El presidente de Yibuti, Ismail Omar Guelleh, que dirige el pequeño país del Cuerno de África desde 1999, opta este viernes a un sexto mandato en unas elecciones boicoteadas por los partidos de la oposición tradicional. (Texto)

Asia

Seúl.- COREA DEL NORTE CHINA.- El canciller chino, Wang Yi, llega a Corea del Norte para una visita de dos días en medio del fortalecimiento de lazos bilaterales y antes de la visita del presidente estadounidense, Donald Trump, a China, que ha generado expectativas de que aproveche el viaje para tratar de sostener una reunión con el mandatario norcoreano.

Nueva Delhi.- CIRUGÍA ROBÓTICA.- Nueva Delhi acoge durante tres días la tercera Conferencia Mundial de Cirugía Robótica Multiespecialidad de la empresa SSI (SMRSC), un encuentro destinado a presentar los últimos avances en telecirugía, drones médicos y los quirófanos del futuro.

Seúl.- K-POP BTS.- El fenómeno del K-pop BTS comienza su gira mundial con un concierto en Goyang, Corea del Sur, en su esperado regreso a los escenarios tras años de espera por el inicio del inicio del servicio militar obligatorio de sus miembros. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Pekín.- CHINA TAIWÁN.- La presidenta del principal partido de la oposición de Taiwán, Cheng Li-wun, prosigue su visita a China, en la que se espera que se vea con el presidente del país, Xi Jinping, y que supone la primera de un líder del Kuomintang en una década. (Texto)

Taipéi.- TAIWÁN EEUU.- Una delegación de congresistas republicanos estadounidenses realiza una visita a Taiwán, en un contexto marcado por los esfuerzos del Gobierno isleño por impulsar un aumento significativo del gasto militar y en la antesala de la reunión prevista en Pekín en mayo entre los líderes de EE. UU. y China.

Nueva Delhi.- INDIA ELECCIONES.- Los estados indios de Assam y Kerala, junto con el territorio de la Unión de Puducherry, celebran este miércoles elecciones a sus asambleas legislativas. (Texto)(Foto)(Vídeo)

Shanghái.- CHINA ESPAÑA.- El director del Instituto Cervantes preside, en el centro del organismo en Shanghái, los actos de homenaje a la escritora y traductora Marcela de Juan (1905-1981), que dará nombre a partir de ahora a su biblioteca en la megalópolis oriental china. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Redacción EFE Internacional

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