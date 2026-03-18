Jueves 19 de marzo de 2026 (20.30 GMT)

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Madrid, 18 mar (EFE).-

Londres.- Rueda de prensa de la Organización Marítima Internacional tras celebrar durante dos días un periodo extraordinario de sesiones para debatir la situación en Oriente Medio, y particularmente la situación creada por el cierre de facto del estrecho de Ormuz.

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Fráncfort (Alemania).- El Banco Central Europeo (BCE) celebra su reunión de política monetaria y publica la decisión sobre los tipos de interés y sus nuevas proyecciones macroeconómicas. Su presidenta, Christine Lagarde, explica las deliberaciones del Consejo de Gobierno en una rueda de prensa.

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Bruselas.- Los líderes de la UE discuten en una cumbre su respuesta a la escalada militar en Oriente Medio y su impacto en la seguridad y la economía del bloque, así como la agenda comunitaria de competitividad, cuya aplicación se ha vuelto «más urgente» ante las derivadas de ese conflicto.

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Bruselas.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asiste a la reunión del Consejo Europeo que analiza, entre otros asuntos, la situación provocada por la guerra en Irán.

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Bruselas.- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, asiste a la cumbre del PPE que se celebra en Bruselas y hará declaraciones a la prensa posteriormente.

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Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe en la Casa Blanca a la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, en su segundo encuentro bilateral tras la visita oficial del mandatario estadounidense a Tokio el año pasado, en una cita marcada por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

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Caracas.- La ONG Surgentes se concentra en el centro de Caracas para presentar solicitudes ante la comisión parlamentaria que supervisa la ley de amnistía, relacionadas con casos excluidos de la norma, entre ellos el de militares detenidos.

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Bangkok.- El Parlamento de Tailandia celebra una sesión en la que está previsto que se elija como primer ministro al conservador Anutin Charnvirakul, vencedor de las elecciones del pasado 8 de febrero, en medio de denuncias por supuestas irregularidades en el proceso electoral.

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Lima.- La misión de observación electoral de la Unión Europea (UE), liderada por la europarlamentaria italiana Annalisa Corrado, realiza su primera conferencia de prensa, tras el despliegue de 50 observadores de largo plazo en las diferentes regiones del país.

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Bruselas.- La comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo vota este jueves el acuerdo comercial entre la UE y EE.UU. tras haber paralizado su ratificación hasta dos veces en los últimos dos meses por las amenazas de la administración de Donald Trump hacia Groenlandia y por la incertidumbre que creó la sentencia de la Corte Suprema que anulaba la mayor parte de sus aranceles.

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Londres.- La Oficina nacional de estadísticas (ONS, en inglés) divulga la cifra del desempleo británico correspondiente a febrero.

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Montevideo.- La vicecanciller de Uruguay, Valeria Csukasi, presenta un estudio sobre el impacto del acuerdo entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, en un momento clave tras la ratificación del tratado en Sudamérica y de cara a su implementación.

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Jan Yunis.- En el sur de Gaza, una carpa acoge estos últimos días de Ramadán a mujeres que se acercan a hornear sus dulces para celebrar el Aid Al Fitr, la fiesta que pone fin al mes sagrado musulmán, entre los escombros a los que ha quedado reducida la Franja palestina.

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París.- El padre de la Constitución Miquel Roca recibe el premio Diálogo de amistas franco-española.

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Sao Paulo.- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, participa en la ceremonia de entrega del título de doctor honoris causa post mortem al exmandatario uruguayo José Mujica, en la ciudad de São Bernardo do Campo, cuna política del líder progresista brasileño.

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Tegucigalpa.- El Comisionado Nacional de Derechos Humanos en Honduras presenta su Informe Anual 2025, un documento que analiza la situación actual de las libertades civiles y las garantías fundamentales en el país centroamericano.

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Miami.- Tras superar problemas técnicos, el cohete Space Launch System (SLS) y la cápsula Orion regresan a la plataforma de lanzamiento en el Centro Espacial Kennedy para el despegue de la misión tripulada Artemis II previsto para el próximo 1 de abril, lo que supones el regreso humano a la órbita lunar en más de cincuenta años.

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Miami.- El Pérez Art Museum Miami (PAMM) acoge la exposición ‘Get in the Game: Sports, Art, Culture’ , que mezcla arte y deporte a través de 100 obras en forma de pintura, escultura, fotografía, video, técnica mixta y recuerdos históricos que exploran la interacción entre ambas disciplinas.

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epp/EFETV

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