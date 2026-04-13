Juez ordena llevar a juicio a un exfuncionario mexicano de Tabasco acusado de peculado

2 minutos

Ciudad de México, 13 abr (EFE).- Un juez ordenó el inicio de un juicio contra el exsecretario de Seguridad del estado mexicano de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, presunto líder del grupo criminal La Barredora, a quien investigadores acusan del delito de peculado cometido en agravio del patrimonio público, informó la Fiscalía estatal en un comunicado.

Según detalló el Ministerio Público, el juez decretó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria, mientras que el acusado permanece en prisión preventiva.

La resolución llegó después de que el pasado 7 de abril la Fiscalía cumplimentó la orden de aprehensión en contra del exfuncionario, quien podría recibir entre dos y 14 años de prisión, además de una multa y la inhabilitación para desempeñar cargos públicos, dependiendo del monto de lo sustraído y de las circunstancias del caso.

La Fiscalía reafirmó su compromiso de actuar con “estricto apego a la legalidad y transparencia” en el manejo de los recursos públicos.

Este nuevo proceso legal se da seis meses después de que el presunto líder criminal haya sido detenido por otros delitos relacionados con el crimen organizado.

Desde septiembre de 2025, Bermúdez Requena se encuentra internado en el penal federal de máxima seguridad El Altiplano, tras ser detenido en Paraguay y trasladado a México, donde enfrenta procesos por asociación delictuosa, extorsión, secuestro, delincuencia organizada y desaparición forzada.

Fue secretario de Seguridad de Tabasco (2019-2024), durante la gestión del entonces gobernador Adán Augusto López, quien ahora es senador del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), tras haberse desempeñado como secretario de Gobernación del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

Lo señalan como presunto líder de La Barredora, grupo vinculado al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y desde 2024 era investigado por presuntos vínculos con el crimen organizado. EFE

csr/mjc/sbb