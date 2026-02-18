Juez peruano valida pedir a Paraguay que amplíe extradición de El Monstruo a otros delitos



Lima, 18 feb (EFE).- La Justicia de Perú aceptó que se solicite a Paraguay ampliar la extradición del líder criminal Erick Moreno, conocido con el apodo de ‘El Monstruo’, para ser procesado también por los delitos como pertenencia a organización criminal, extorsión, tentativa de homicidio y lesiones graves.

El Ministerio Público informó este miércoles en un comunicado que la decisión judicial reconoce que los hechos imputados en Perú «presentan correspondencia con los delitos atribuidos en Paraguay, cumpliéndose así el principio de doble incriminación exigido en materia de cooperación judicial internacional».

Señaló que los nuevos delitos imputados forman parte del caso conocido como ‘Los injertos del cono norte’, nombre con el que la Policía peruana conoce a la organización criminal que encabezaba Moreno y que opera principalmente en la zona norte de la capital peruana.

Moreno, que fue capturado en Paraguay en octubre de 2025, estaba prófugo de la Justicia peruana desde 2023 para evitar una condena de 32 años de cárcel que se le impuso en otro proceso por los delitos de secuestro, hurto, homicidio y sicariato (asesinato por encargo).

Fue extraditado desde Paraguay el 28 de enero a Perú y se le impuso un periodo de tres años de prisión preventiva por pertenencia a organización criminal.

En la audiencia judicial en el que se evaluó el pedido de prisión preventiva, Moreno se mostró arrepentido y pidió perdón por los asesinatos cometidos.

A pesar de su pedido de perdón, el líder criminal cuestionó que en el expediente se le imputen delitos que asegura no haber cometido, al argumentar que el nombre de ‘Los injertos del Cono Norte’ fue usado por otros grupos criminales que supuestamente se aprovecharon de la popularidad de su banda.

‘El Monstruo’ compareció a la audiencia por videoconferencia, desde la sala de audiencias de prisión de la Base Naval del Callao, que es vigilada por la Marina de Guerra del Perú y donde también están presos Vladimiro Montesinos, la mano derecha del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), y líderes terroristas de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). EFE

