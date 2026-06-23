Jueza de EEUU aplaza por 30 días la audiencia de Alex Saab a petición de su defensa

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Miami (EE.UU.), 23 jun (EFE).- Una jueza federal de Miami aplazó por 30 días la audiencia prevista mañana miércoles del exministro venezolano y empresario colombiano Alex Saab, señalado por las autoridades de EE.UU. como presunto testaferro del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, tras una solicitud presentada por su defensa.

La jueza Enjolique A. Lett programó para el próximo 24 de julio la audiencia, según los documentos del sistema judicial estadounidense.

La defensa de Saab había pedido posponer la audiencia de formulación de cargos y revisión de su representación legal, programada inicialmente para mañana 24 de junio, con el fin de disponer de más tiempo para formalizar su equipo de abogados.

La petición, que no fue objetada por la Fiscalía, también incluyó la renuncia temporal de Saab a su derecho a un juicio rápido mientras se completa el proceso de representación legal.

En el escrito, la defensa indicó que el acusado había recibido una copia de la acusación formal, comprendía plenamente los cargos y los procedimientos judiciales y aceptaba aplazar la audiencia por 30 días adicionales.

Saab, de 54 años, compareció por primera vez ante una corte federal de Miami el pasado 18 de mayo, dos días después de ser deportado desde Venezuela a Estados Unidos.

En esa audiencia fue acusado de lavado de dinero y conspiración para realizar transacciones financieras, así como de ocultar y disfrazar el origen de fondos, y se ordenó que permaneciera detenido sin derecho a fianza.

Considerado un estrecho aliado de Maduro, Saab ya había enfrentado anteriormente cargos de lavado de dinero en Estados Unidos. Tras ser detenido en Cabo Verde en 2020 y extraditado a territorio estadounidense, fue liberado en 2023 durante el Gobierno de Joe Biden como parte de un intercambio de prisioneros con Venezuela.

Posteriormente regresó a Caracas, donde fue nombrado ministro de Industrias y Producción Nacional.

Su deportación a Estados Unidos se produjo después de la operación estadounidense del pasado 3 de enero que llevó a la captura de Maduro, quien permanece en Nueva York enfrentando cargos relacionados con narcotráfico. EFE

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