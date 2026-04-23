Justicia de Guatemala ordena repetir parte del proceso para elegir al fiscal general

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Ciudad de Guatemala, 23 abr (EFE).- La Corte de Constitucionalidad de Guatemala, máxima instancia judicial del país, avaló este jueves un amparo (recurso legal) que anula la nómina de seis candidatos a fiscal general y jefe del Ministerio Público (Fiscalía), por lo que ordena a la Comisión de Postulación retrotraer el proceso hasta la fase de calificación de aspirantes.

La resolución, que responde a una acción legal promovida por Raúl Amílcar Falla Ovalle, integrante de la Fundación Contra el Terrorismo, sancionado por la Unión Europea por acciones que socavan la democracia y el estado de derecho en Guatemala, cuestiona la acreditación de la experiencia profesional de ciertos postulantes que se han desempeñado como jueces, lo que obliga a la comisión a evaluar nuevamente los expedientes mediante la tabla de gradación establecida.

Con esta medida, la selección del próximo jefe del ente investigador queda en suspenso, a la espera de que se defina si la nueva ponderación alterará los perfiles que integraban la lista final de seis candidatos presentada originalmente este miércoles al presidente Bernardo Arévalo de León, quien deberá elegir antes del 17 de mayo al sustituto de la actual fiscal general, Consuelo Porras Argueta, acusada de corrupción. EFE

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