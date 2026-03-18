Justicia de Letonia condena a un azerbaiyano por proporcionar terminales Starlink a Rusia

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Riga, 18 mar (EFE).- Un tribunal de Letonia ha condenado a 11 años de prisión a un ciudadano de Azerbaiyán que reside en el país con un visado de estudiante por ayudar a Rusia en su guerra contra Ucrania, mediante la compra y el contrabando de terminales de internet satelital Starlink y otros equipos relacionados con fines militares.

El acusado, identificado por la televisión letona como Ali Jalilov, fue declarado culpable de «asistir a un Estado extranjero en actividades dirigidas contra otro Estado, así como de violar sanciones impuestas por organizaciones internacionales y por Letonia», según un comunicado del Tribunal de la Ciudad de Riga.

Además de la prisión, el acusado enfrentará tres años de libertad condicional y deportación de Letonia.

El tribunal señaló que el acusado había conspirado con otras tres personas para usar direcciones de correo electrónico e identidades falsas con el fin de comprar terminales Starlink en Estados Unidos y enviarlas a Rusia junto con otros equipos de uso militar, como miras ópticas y dispositivos para medir condiciones meteorológicas con el fin de calcular trayectorias de artillería.

En declaraciones a la televisión letona, el fiscal Roberts Urdzinš dijo que los bienes de contrabando incluían unidades Starlink Mini que pueden acoplarse a drones kamikaze, lo que hacía que su entrega a Rusia fuera «más grave que el envío de armas de fuego».

Jalilov, era, según el fiscal, el cerebro de la red de contrabando.

Urdzinš agregó que el condenado había comprado alrededor de 85 tarjetas SIM y creado al menos 42 direcciones de correo electrónico falsas como parte de un plan para comprar unidades Starlink y otros bienes relacionados con fines militares para enviarlos a Rusia.

Los otros tres acusados, dos ciudadanos letones y un residente no ciudadano, habían confesado su culpabilidad, aunque los procedimientos judiciales contra ellos aún están en curso.

El caso judicial se inició a partir de las acusaciones presentadas por el Servicio de Seguridad del Estado de Letonia, que en un comunicado del 12 de marzo de 2025 pidió a la fiscalía «iniciar el enjuiciamiento penal contra cuatro personas por la compra y suministro de kits portátiles de internet satelital al Ejército ruso para su uso en la guerra contra Ucrania». EFE

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