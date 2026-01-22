Justicia ordena al vicepresidente de Bolivia eliminar de sus redes videos contra ministro

La Paz, 22 ene (EFE).- Una sala constitucional resolvió este jueves ordenar al vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, que elimine de sus redes sociales videos difundidos en los que se hace «un daño a la honra, reputación y dignidad» del ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano.

La resolución fue emitida por la Sala Constitucional Primera de la región oriental de Santa Cruz en respuesta a un recurso de acción de protección de privacidad contra Lara, después de que se difundieran videos en los que el vicepresidente vincula al ministro y a su hermano, Diego Andrés Justiniano, con un cargamento de madera impregnada con cocaína que fue incautado en Chile y al asesinato de un allegado al presidente Rodrigo Paz.

«Considero que ha existido, a partir de las declaraciones presentadas, aun cuando no hayan sido o hayan sido hechas por las redes del funcionario, un daño a la honra, reputación y dignidad de los accionantes. Por ello, considero que se debe conceder la tutela en este primer punto”, dijo Alaín Núñez, uno de los vocales de la sala constitucional.

Carla García, otra de las vocales, dijo que se debe «ser responsable por el impacto de las redes sociales, razón la cual corresponde conceder la tutela solicitada en la presente acción de protección de privacidad».

La defensa del vicepresidente señaló en la audiencia que hay cuentas no oficiales que publican videos de Lara sin que él pueda hacer algo al respecto.

Al respecto, la sala constitucional aclaró que la disposición judicial alcanza únicamente a las cuentas de redes sociales que pertenecen y son administradas por Lara y no a terceros que replican el contenido.

Además, el fallo exhorta a la Vicepresidencia de Bolivia a elaborar «protocolos» para las publicaciones de autoridades y en el uso de las redes sociales que son institucionales para que se resguarden la «dignidad, la honra y la información personal».

Justiniano presentó la acción de protección de privacidad en la víspera para que Lara responda ante la justicia sobre las declaraciones que publicó en videos.

«En redes sociales, en grupos de WhatsApp circula de manera frecuente información referente a que uno de los principales sospechosos del asesinato de Mauricio Aramayo (amigo de Paz) sería el actual ministro Óscar Mario Justiniano, eso es lo que dicen, no es opinión mía», dice Lara en uno de los videos publicados en su cuenta de TikTok.

«Algunos relacionan el hecho con los 700 kilos de clorhidrato de cocaína que fueron encontrados en el puerto de Arica en un container de madera. Muchos (dicen) que ese cargamento le pertenecía al ministro Justiniano porque, según información que se maneja en redes sociales, el ministro y su hermano se dedican a la exportación de madera», añade Lara en el video difundido.

El vicepresidente boliviano mantiene una relación tensa con el presidente Paz y autoridades del Ejecutivo desde que el binomio ganó la segunda vuelta presidencial, en octubre pasado.

Hace poco Lara se declaró un «opositor constructivo» del Gobierno que se suma a una serie de declaraciones contra el presidente y otras autoridades. EFE

