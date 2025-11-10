Juzgan en Alemania al autor del atentado con seis muertos contra un mercadillo de Navidad

(Actualiza con declaraciones del acusado)

Berlín, 10 nov (EFE).- El autor del atentado contra un mercadillo de Navidad en la ciudad alemana de Magdeburgo (este), que en diciembre de 2024 dejó seis muertos y más de 330 heridos, se enfrenta desde este lunes a la Justicia, en un proceso que arrancó con varios mensajes crípticos por parte del acusado.

Se trata del juicio más importante celebrado en la Audiencia Provincial de Magdeburgo y en el estado federado de Sajonia-Anhalt desde la posguerra. Un total de 177 personas se personan como acusación particular.

El proceso tiene lugar en un edificio temporal erigido específicamente para este juicio, con una superficie de 4.700 metros cuadrados, la sala como tal con una capacidad para unas 700 personas y los más elevados requisitos de seguridad.

En la Audiencia Provincial de Magdeburgo, a la que fue trasladado en helicóptero, el acusado, el médico saudí de 51 años Taleb al Abdulmohsen, mostró desde un ordenador portátil diferentes mensajes como ‘#MagdeburgGate’ y ‘Sept. 2026’, sin explicar su significado.

Al Abdulmohsen lo hizo desde la pecera acristalada y con grilletes en la que deberá permanecer durante la duración del juicio, previsto hasta marzo de 2026, después de que el tribunal desestimase la solicitud de uno de los abogados de levantar esta medida por «desproporcionada».

Más de una hora después del comienzo del juicio, el fiscal jefe, Matthias Böttcher, inició la lectura de las más de 200 páginas de la acusación, que el acusado escuchaba impasible, incluso cuando se mencionaba el número de víctimas, según informa la cadena de televisión pública ‘ARD’.

Recordó cómo Al Abdulmohsen, que vivía desde 2006 en el estado federado de Sajonia-Anhalt y ejercía como médico, condujo deliberadamente el 20 de diciembre de 2024 ente las 19.02 y las 19.04 hora local (entre las 18.02 y las 18.04 GMT) un BMW X3 de 340 caballos de manera deliberada contra la multitud que se encontraba en el mercado navideño de Magdeburgo.

Divagaciones inconexas

Cuando el acusado tomó la palabra, enlazó críticas al islam y a la política migratoria de Angela Merkel con recuerdos de su juventud en Arabia Saudí y acusaciones contra las autoridades alemanas por perseguirle supuestamente a él y a otros compatriotas disidentes, por lo que el presidente del tribunal le tuvo reconvenir varias veces.

De acuerdo con el diario ‘Bild’, en cierto momento mostró signos de emoción al hablar de las víctimas del atropello, pidió perdón a los allegados e incluso lloró, tapándose la cara con las manos, al aludir al niño de nueve años que murió en el atentado.

«¡La policía de Magdeburgo, las autoridades de Sajonia-Anhalt quieren matar a las mujeres saudíes, por ser críticas con el islam! Soy pro-postmodernismo. No soy de derechas», gritó hacia el final de su intervención, en la que no ofreció una explicación clara de su motivación, según el citado medio.

Cadena perpetua en caso de ser declarado culpable

Según la acusación, el hombre, que fue detenido inmediatamente después del atropello masivo, actuó por venganza al sentirse injustamente tratado después de haber perdido un proceso ante la Audiencia Territorial de Colonia contra miembros de una organización secular de ayuda a los refugiados.

Entre las seis víctimas mortales figuran un menor, de nueve años, y cinco mujeres de entre 45 y 75 años, una de las cuales murió días después en el hospital.

Al Abudlmohsen se enfrenta a una pena de cadena perpetua con posterior internamiento por motivos de seguridad una vez cumplida la sentencia por el asesinato de seis personas, intento de asesinato en 338 casos y lesiones físicas graves en 309.

Para el juicio hay previstos 47 días de vistas hasta mediados de marzo, aunque es posible que se celebren más sesiones con hasta tres días de juicio a la semana, así como la comparecencia de 410 testigos y cinco peritos. EFE

