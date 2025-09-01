Kaláshnikov fabrica la primera partida experimental del fusil compacto de asalto AM-17

Moscú, 1 sep (EFE).- El consorcio Kaláshnikov, el mayor fabricante de armas ligeras de Rusia, fabricó la primera partida experimental de su fusil compacto de asalto AM-17 calibre 5,45 milímetros, que ya pasó su bautismo de fuego en la guerra de Ucrania y superó las pruebas estatales.

La compañía publicó la información en su portal oficial sin especificar el número de fusiles producidos en el marco de esta partida.

El AM-17 fue diseñado por Kaláshnikov a solicitud de los militares rusos como arma complementaria para los servidores de piezas de artillería y tripulaciones de blindados y como fusil principal para las unidades de tropas especiales del Ejército ruso y de las fuerzas de seguridad.

«Durante la creación de este fusil compacto se tomaron en cuenta todas las exigencias para el diseño de un fusil automático moderno. Tras recibir las recomendaciones de la zona de la operación militar especial se he hizo una serie de cambios», señaló el fabricante.

Este fusil utiliza todos los tipos de municiones de combate calibre 5,45 milímetros utilizadas por el Ejército ruso.

Está equipado por un cargador para 30 cartuchos y su largo es de 45 centímetros con la culata plegada y 750 en posición de combate.

Ucrania se ha convertido en el polígono de Kaláshnikov, que está en contacto directo con los militares rusos y les envía sus nuevos modelos para que los prueben en condiciones de combate.

El consorcio no solo produce los emblemáticos AK-47, el primer y más vendido fusil de Kaláshnikov, adoptado por los ejércitos de 55 países, sino que también fabrica una diversa gama de armas ligeras, drones de reconocimiento y kamikaze, así como misiles antiaéreos, entre otras producciones militares.EFE

