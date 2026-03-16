Kallas dice que Ormuz está fuera del ámbito de la OTAN y aborda opciones con la ONU

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Bruselas, 16 mar (EFE).- La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, afirmó este lunes que el estrecho de Ormuz está «fuera del ámbito de actuación de la OTAN», pero que está abordando opciones con la ONU para garantizar su navegabilidad.

«Nos hemos puesto en contacto con la OTAN anteriormente pero, en realidad, esto queda fuera del ámbito de actuación de la OTAN (…) No hay países de la OTAN en el estrecho de Ormuz», afirmó este lunes Kallas a su llegada a un Consejo de ministros de Exteriores de la UE. EFE

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