Kallas pide que Zelenski se reúna con Putin y avisa de que agresor no debe lograr objetivo

Luxemburgo, 20 oct (EFE).- La alta representante de la Unión Europea (UE) para Política Exterior y Seguridad, Kaja Kallas, instó este lunes a que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se reúna con su homólogo ruso, Vladímir Putin, y alertó de que el agresor no puede lograr sus objetivos en Ucrania.

“Es negativo que el agresor consiga lo que quiere, porque eso envía una señal a todos los agresores del mundo de que pueden ir y tomar lo que deseen”, dijo Kallas a la prensa a su llegada a un Consejo de ministros de Exteriores de la UE que se celebra hoy en Luxemburgo.

Kallas fue preguntada por la visita del pasado viernes de Zelenski a la Casa Blanca, en la que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le advirtió de que Rusia destruirá su país si no acepta las condiciones de Moscú para poner fin a la guerra, según el diario ‘Financial Times’ (FT).

“Vemos los esfuerzos del presidente Trump por llevar la paz a Ucrania. Por supuesto, todos estos esfuerzos son bienvenidos, pero no vemos que Rusia realmente quiera la paz”, comentó la política estonia, que agregó que Moscú “solo entiende la fuerza y solo negocia cuando realmente se ve obligada a hacerlo”.

Por lo que se refiere al próximo encuentro anunciado entre Trump y Putin en Budapest, Kallas señaló que habría querido que fuera Zelenski quien se reuniera con el mandatario ruso, ya que “en realidad son ellos quienes tienen que ponerse de acuerdo en esto”.

“Pero veamos qué sale de esa reunión”, apuntó, a la vez que consideró que EE.UU.“tiene mucha fuerza para presionar a Rusia para que se siente a la mesa de negociaciones”.

En cualquier caso, afirmó que no está bien que Putin, cuya detención ha solicitado la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de guerra en Ucrania, viaje a un país europeo.

Por lo que se refiere a la decimonovena ronda de sanciones que prepara la UE contra Moscú, Kallas confió en que se acuerde cuando se reúnan los líderes de la UE el jueves en Bruselas.

Recordó que Bruselas, además, ha propuesto un préstamo para Ucrania para reparar los daños de la guerra si Rusia no paga por ello, utilizando los beneficios de los activos rusos inmovilizados por sanciones.

“Hemos logrado grandes avances, pero aún no hemos llegado a nuestro objetivo”, dijo, y confió también en que haya avances en la cumbre de líderes europeos.

Como principal obstáculo se refirió a la solidaridad que pide Bélgica a los otros Estados miembros dada su exposición legal al albergar la mayor parte de los activos rusos sancionados.

Por su parte, la comisaria europea de Ampliación, Marta Kos, dijo que la Comisión Europea ha concluido la revisión de toda la legislación de Ucrania y Moldavia y que, en noviembre, el Consejo tendrá la posibilidad de abrir los seis grupos de capítulos de negociación para que esos países entren en la UE.

Diferentes ministros europeos se pronunciaron también a su llegada al Consejo sobre la situación en Ucrania.

El titular lituano, Kestutis Budrys, dejó claro que «no hay lugar para criminales de guerra en Europa», en referencia a la anunciada visita de Putin a Hungría.

En opinión del ministro francés, Jean-Noël Barrot, el «régimen de Vladímir Putin está fracasando militar, política y económicamente».

«En ese contexto, es útil que las autoridades estadounidenses puedan seguir manteniendo intercambios con las autoridades rusas, pero seamos claros: la presencia de Vladímir Putin en el territorio de la UE solo tiene sentido si permite que se promulgue un alto el fuego inmediato y sin condiciones», agregó.

También dijo que va a proponer que se empiece a trabajar en el vigésimo paquete de sanciones contra Rusia, que debe actuar contra los actores y Estados que apoyan los esfuerzos bélicos rusos.

El secretario de Estado alemán, Gunther Krichbaum, afirmó que Hungría «no compartirá» su punto de vista sobre la presencia de Putin en territorio de la UE para reunirse con Trump, pero añadió que es «absolutamente necesario que hablemos ahora sobre cómo se puede detener esta guerra», algo que «solo se puede hacer con Ucrania».

El ministro de Irlanda, Simon Harris, aseguró que organizar una reunión con Putin en la Unión Europea es «algo provocativo, pero cualquier cosa que pueda traer la paz es algo que sería bienvenido».

El titular de Países Bajos, David van Weel, afirmó que los ucranianos son «menos negativos» que lo que puede inferirse del artículo publicado por el ‘Financial Times’ y que están «plenamente convencidos» de que Trump, al que considero «clave» para que todos vayan a la mesa de negociación, «quiere terminar esta guerra en términos justos». EFE

