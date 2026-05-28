Kallas ve con buenos ojos la idea de que Ucrania pueda ser un «miembro asociado» de la UE

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Limasol (Chipre), 28 may (EFE).- La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, consideró este jueves «muy buena idea» la propuesta de Alemania de dar a Ucrania un estatus de «miembro asociado» de la UE, al opinar que puede servir para «avanzar más rápido» en el acercamiento de ese país a los Veintisiete.

Así lo indicó a su llegada a una reunión informal de ministros de Exteriores, en la que, aunque Ucrania está en la agenda, no se prevé hablar de este punto concreto, que se abordará en principio el próximo junio.

«Está claro que la idea que hay detrás es muy buena. La idea es que tenemos que avanzar más rápido con Ucrania. Tienen que estar en la Unión Europea porque también aportan conocimientos y fortaleza en materia de seguridad a la mesa europea, pero, por supuesto, estos procesos llevan tiempo. Así que la idea es cómo podemos avanzar más rápido en las diferentes etapas, pero no es algo que vayamos a debatir hoy», dijo Kallas a la prensa.

Hace unos días el canciller alemán, Friedrich Merz, planteó en una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al presidente del Consejo Europeo, António Costa, y al primer ministro de Chipre, Níkos Christodoulídis, cuyo país ocupa la Presidencia rotatoria del Consejo de la UE, crear el estatus de «miembro asociado» para Ucrania.

En la misiva, publicada en la edición alemana de ‘Politico’, Merz pidió que en la próxima reunión de los líderes europeos, prevista los días 18 y 19 de junio en Bruselas, se discuta la idea de crear el estatus de «miembro asociado para Ucrania».

Sin embargo, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, rechazó días después la propuesta que hizo para su país el canciller alemán, Friedrich Merz, iniciativa que el jefe de Estado ucraniano calificó de «injusta».

Por otra parte, distintos ministros europeos, especialmente del Este, apoyaron este jueves la idea de que en junio puedan abrirse los seis grupos de capítulos que conforman el proceso de negociación para la adhesión de Ucrania a la UE.

El ministro chipriota de Exteriores, Constantinos Kombos, dijo hoy que en Bruselas se están desarrollando conversaciones sobre los grupos de capítulos y agregó que están «siguiendo de cerca ese debate» y que confían en que, durante su presidencia (que concluye al final de junio), «se pueda alcanzar un resultado positivo en ese sentido, pero tendremos que esperar y ver cómo avanzan exactamente las negociaciones al respecto».

El ministro lituano, Kestutis Budrys, pidió «abrir los seis grupos (de capítulos) este mes de junio», ya que a su juicio «no podemos permitirnos esperar más».

Su homóloga rumana, Oana Toiu, consideró «muy importante que cumplamos nuestra palabra y que abramos los grupos de negociación para Moldavia y Ucrania, y que lo hagamos de inmediato».

«Junio es el momento perfecto para hacerlo, ya que también tenemos el Consejo», comentó.

Finalmente, el secretario parlamentario del Ministerio de Asuntos Exteriores de Letonia, Artjoms Ursulskid, pidió a la UE «actuar con franqueza y abrir todos los capítulos de negociación lo antes posible con Ucrania y Moldavia».

«Esperemos que en junio podamos hacerlo. No se trata solo de un gesto simbólico, sino de un camino claro hacia la Unión Europea y la adhesión a Europa; además, una cooperación más estrecha con la OTAN es una de las principales garantías de la estrategia de seguridad de Ucrania», comentó.

Ante la posibilidad de empezar a negociar los seis grupos de capítulos en junio, apuntó que habrá que «hacer algunos pequeños ajustes técnicos», pero opinó que «estaremos listos para hacerlo en junio». EFE

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