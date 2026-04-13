Kany García comienza este abril en México su gira mundial ‘Puerta Abierta’

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San Juan, 13 abr (EFE).- La cantautora puertorriqueña Kany García anunció este lunes de forma oficial su gira mundial ‘Puerta Abierta’, que con 76 fechas confirmadas arrancará este próximo viernes en México.

México se consolida como el país con mayor número de presentaciones -19 conciertos en total en distintas ciudades-, seguido por Estados Unidos, Colombia y España, según el comunicado del sello discográfico La Buena Fortuna.

La gira también visitará a países como Perú, Chile, Panamá, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Uruguay, Argentina, Paraguay, Honduras, El Salvador, Guatemala, Italia, Suiza, Francia y Reino Unido.

Tras su paso por América Latina y Europa, el tour llegará a Estados Unidos y Canadá en septiembre y, después, regresará a México, antes de cerrar oficialmente el 4 de diciembre en San Juan, en su natal Puerto Rico.

García presentó el pasado jueves su álbum ‘Puerta Abierta’, compuesto de once temas que evocan las imágenes «sonoras y líricas» de su niñez en Puerto Rico, al son de ritmos caribeños y con una colaboración con Juan Luis Guerra.

«Es el álbum que más le he dedicado como ese tiempo en conocerme más, en conocer también más mi camino», explicó en una entrevista con EFE la ganadora de siete Latin Grammys, entre otros galardones.

La cantautora realizó un «proceso investigativo» de la banda sonora de su infancia, que describe «muy de campo» con «instrumentos campesinos puertorriqueños», e incluyó también en el álbum géneros como la cumbia, las rancheras, el merengue y la bachata. EFE

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