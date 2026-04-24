Kast admite que se equivocó al invitar a un almuerzo a unos amigos en la sede del Gobierno

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Santiago de Chile, 24 abr (EFE).- El presidente de Chile, José Antonio Kast, reconoció este viernes que fue un «error» invitar a más de medio centenar de amigos a una comida privada en La Moneda (sede del Gobierno), un hecho que generó polémica y fue denunciado por la oposición.

«Cometí un error por desconocimiento y no se va a volver a repetir, así que no se preocupen», afirmó el gobernante ultraderechista en un discurso en la sede del Consejo para la Transparencia (CPLT), en Santiago.

Kast, el primer mandatario en vivir en La Moneda desde 1958, organizó el pasado 10 de abril un almuerzo privado con sus excompañeros de Derecho de la Universidad Católica en uno de los salones de este palacio neoclásico, ubicado en el corazón de Santiago.

«Nadie se puede sentir ahora invitado a almorzar, salvo que sea un acto oficial», añadió el Kast, cuya vivienda familiar se encuentra en una localidad rural a las afueras de Santiago y decidió vivir en La Moneda por razones de «austeridad» y para «no generar más gasto al Estado» arrendando una casa especial o pagando largos desplazamientos.

El almuerzo, que se viralizó después de que numerosos de invitados alardearan del mismo en redes sociales, generó gran controversia en Chile por el uso de dependencias estatales para eventos privados.

Diputados de la oposición de izquierda recurrieron a la Contraloría General de la República -ente que se encarga de fiscalizar a las instituciones del Estado-, que dio 10 días al mandatario para aclarar si se usaron fondos públicos.

Desde la Administración ultraconservadora aseguraron que la comida fue pagada personalmente por Kast y su esposa, María Pía Adriasola, con la que vive en el palacio desde el pasado 11 de marzo, cuando llegó al poder prometiendo un «Gobierno de emergencia» para combatir la crisis de seguridad y económica que asegura vive el país.

«Acojo y agradezco las fiscalizaciones. Uno siempre actúa desde la base de que una fiscalización es para mejorar algo que no estaba funcionando bien, y todos debemos cumplir con el mismo estándar», indicó este viernes el gobernante, cuyos nueve hijos no viven con él en La Moneda. EFE

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