Kast envía al Parlamento anunciada ‘megareforma’ que incluye grandes rebajas de impuestos

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Santiago de Chile, 22 abr (EFE).- El presidente de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, firmó este miércoles su anunciada «megareforma», considerada su proyecto estrella y con el que busca elevar el crecimiento mediante importantes bajadas de impuestos, y anunció que enviará la iniciativa durante la jornada al Parlamento.

«Si bien este es un proyecto importante para nuestro gobierno, es mucho mas relevante para el futuro de nuestra nación. De aprobarse, puede marcar un antes y un después para nuestra patria», indicó el mandatario en una ceremonia desde el palacio de La Moneda.

La entrada del proyecto, que incluye más de 40 medidas, ha sido postergada varias veces porque el Gobierno estaba buscando apoyos entre la oposición, ya que no tiene mayoría en el Parlamento. EFE

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