Kast llevará al Congreso “medidas muy resistidas” para control en colegios tras ataque

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Santiago de Chile, 30 mar (EFE).- El presidente de Chile, José Antonio Kast, anunció este lunes que su gobierno enviará normas legales al Congreso y tomará medidas en reglamentos para el control y seguridad de los colegios, tras el ataque de arma blanca ocurrido el pasado viernes en el norte del país que dejó a una persona fallecida y cuatro heridos.

El mandatario planteó que para combatir la violencia en centros de educación “se van a requerir medidas que antes eran muy resistidas”, dijo en medio de una jornada del ministerio de Educación de encuentros con directores de escuelas.

“Esto requiere medidas, que algunas van a estar en reglamentos y otras van a estar en normas legales que vamos a llevar al Congreso y se van a discutir con los parlamentarios”, informó.

El pronunciamiento se produjo la misma mañana en que un menor de edad fue detenido por ingresar con un arma de fuego a un establecimiento educacional en Curicó, ubicado en la región del Maule en el centro del país.

El joven de 15 años portaba el arma en la cintura, según las autoridades no la utilizó y tampoco hubo amenazas a funcionarios ni compañeros, la situación se controló al advertir su ingreso con una pistola y con la acción de los Carabineros en presencia de la madre del menor.

“Tenemos que pedirle a los padres, y tenemos que lograr que todos tengamos conciencia de que vamos a tener que tomar ciertas medidas para resguardar a los otros alumnos. Y esas medidas que antes eran muy resistidas, yo creo que hoy día tienen que tener una mirada distinta”, añadió.

Kast pidió a los parlamentarios priorizar este tema más allá de las diferencias ideológicas sobre el abordaje de planteamientos de proyectos educativos.

“Esto va a requerir algunas medidas de mayor control al ingreso de los establecimientos, que no es la solución de los problemas, pero tenemos que partir cuidando a los niños dentro de un espacio seguro que es la escuela”, afirmó.

Ataque premeditado

El joven Hernán Meneses Leal, de 18 años, será formalizado ante la justicia chilena este martes por delitos de homicidio calificado, homicidio frustrado y otros ilícitos, tras perpetrar un ataque en el colegio de Calama en Antofagasta, que las pericias policiales han determinado fue premeditado, según medios locales.

El estudiante no ha declarado sobre lo ocurrido y quedó detenido tras dar muerte a una inspectora escolar de 59 años, y herir a tres estudiantes y otra funcionaria durante su ataque.

La policía encontró que Meneses, tras revisar sus pertenencias, casa y redes sociales, acudió al centro educativo con implementos como cuchillas, gas pimienta y elementos para incendiar y que había dejado mensajes en Instagram y Youtube sobre lo que iba a realizar.

Las víctimas que fueron objetivos durante su ataque habrían sido aleatorias, pues en un diario de vida donde tenía anotaciones sobre la masacre que planeaba no había escritos nombres específicos.

Entre los hallazgos también encontraron antidepresivos para tratar un trastorno psiquiátrico que Meneses tenía diagnosticado y del cual los profesores del colegio tenían conocimiento. EFE

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