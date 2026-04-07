Kast presenta proyecto para combatir violencia en aulas, que incluye revisión de mochilas

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Santiago de Chile, 7 abr (EFE).- El presidente de Chile, José Antonio Kast, anunció este martes un proyecto de ley para combatir la violencia en las escuelas, que incluye el endurecimiento de penas en delitos cometidos en las aulas, la revisión de mochilas y bolsos o la prohibición de portar prendas que tapen el rostro.

«Necesitamos la colaboración de todos los sectores políticos, porque la violencia en las escuelas no tiene color político», indicó el exdiputado ultraderechista en un acto oficial desde La Moneda (sede del Gobierno).

La iniciativa legislativa, denominada Escuelas Protegidas, propone modificar el Código Penal y considerar un agravante la comisión de un delito en establecimientos educacionales.

También, incluye considerar como una falta grave la interrupción de clases y la prohibición de acceder a la gratuidad universitaria a los alumnos que hayan sido condenados por delitos en el interior de las aulas, una propuesta que ha generado cierta polémica.

La medida anunciada este lunes por Kast debe ser aprobada por el Parlamento, donde la coalición entre la ultraderecha y la derecha tradicional que integra el Gobierno no tiene mayoría.

La violencia en las aulas se ha convertido en un problema en Chile en los últimos años y los llamados «liceos emblemáticos», instituciones de educación pública tradicionales y de alto prestigio académico, son con frecuencia epicentro de movilizaciones violentas, donde desconocidos vestidos con enterizos de trabajo blancos lanzan bombas molotov y destruyen mobiliario público.

Según una reciente encuesta del Observatorio Social de la Universidad del Alba, un 76 % de los chilenos cree que la violencia escolar ha aumentado y sólo un 36,6 % cree que los colegios son espacios seguros o muy seguros.

«Le solicitamos al Congreso legislar con prontitud. Chile no puede seguir esperando que ocurra otro hecho violento como el que sufrieron Chile y Calama», agregó el mandatario, el primero de extrema derecha en llegar al poder y en democracia y quien basó su campaña en prometer mano dura contra la delincuencia y el crimen organizado en Chile, uno de los países más seguros de la región.

El anuncio del proyecto legislativo tiene lugar después de que el pasado 27 de marzo un joven de 18 años mató con un arma blanca a una asistente educacional e hirió a otras cuatro personas en un colegio de la ciudad minera de Calama, 1.500 kilómetros al norte de Santiago.

El joven, que fue reducido por el cuerpo policial de Carabineros y se encuentra en prisión preventiva, había planeado el ataque durante meses y en sus armas había inscripciones con referencias a autores de ataques registrados en Estados Unidos, según la Fiscalía chilena. EFE

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