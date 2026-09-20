Kast viaja a Nueva York para dar primer discurso como presidente de Chile ante la ONU

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Santiago de Chile, 20 sep (EFE).- El presidente de Chile, José Antonio Kast, viajará este domingo a Nueva York para participar del 81° período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, en la que será su primera alocución ante el principal foro internacional del planeta como jefe de Estado chileno, informó este domingo el Gobierno.

La seguridad, la promoción del comercio internacional y la presencia del país en organismos multilaterales es parte de la agenda que el país sudamericano desarrollará en la ONU, informó la Cancillería chilena.

La lucha contra el crimen organizado, por su parte, es uno de los ejes del primer discurso de Kast, declaró el canciller Francisco Pérez Mackenna en un comunicado a la prensa.

La intervención ante la Asamblea General del líder ultraderechista está prevista para la apertura del martes 22, y dentro del organismo participará posteriormente en un evento relacionado con el Tratado de Alta Mar (BBNJ), ante la candidatura de la ciudad de Valparaíso como sede de la Secretaría Ejecutiva.

Sumar respaldos de más países al ‘Compromiso de Santiago’, el acuerdo impulsado por Kast en mayo pasado que busca la cooperación internacional contra la delincuencia organizada transnacional, está entre los objetivos.

El mandatario afirmó, el sábado, que «Chile está dispuesto a colaborar con todas las naciones para superar dramas como la pobreza, como el combate al narcotráfico, al crimen organizado», durante un desfile militar por el aniversario de la patria.

Kast afronta su estreno en una posición muy diferente con respecto al organismo internacional, que la manifestada en el pasado cuando consideraba que había políticas de la ONU que eran imposiciones.

El viaje está marcado por la reciente renuncia de la expresidenta chilena Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018) a su candidatura a presidir la Organización de Naciones Unidas (ONU), a quien Kast le retiró el apoyo que le había dado el anterior presidente Gabriel Boric.

Tanto en su alocución como en sus reuniones en el marco de la asamblea, Kast mantendrá presente el telón de fondo que existe en la disputa comercial entre Washington y Beijing, que obliga a la diplomacia chilena a moverse con cautela.

China es el principal socio comercial de Chile, por encima de Estados Unidos, que recientemente aplicó un alza de aranceles a productos de la canasta exportadora del país sudamericano por lo cual se mantienen en negociaciones con funcionarios de la Administración de Donald Trump.

El jefe de Estado chileno no tiene prevista una reunión bilateral con el presidente estadounidense, sin embargo, ambos coincidirán en la recepción que ofrecerá Trump y la primera dama Melania Trump a la cual fue invitado.

La agenda de reuniones de Kast, según Cancillería, contempla “bilaterales de alto nivel”, pero no han sido detalladas. Se conoce que el presidente tendrá una recepción en su honor en la residencia del embajador de Chile ante Naciones Unidas, Roberto Ampuero, y una actividad en el Council on Foreign Relations, el jueves 24.

La comitiva que le acompaña, no obstante, incluye al canciller Francisco Pérez Mackenna, quien tendría reuniones previstas sobre el Acuerdo BBNJ, y las ministras de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, y de Medio Ambiente, Francisca Toledo. EFE

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