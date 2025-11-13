Kenia alerta de más de 200 nacionales reclutados por Rusia para luchar en la guerra

Nairobi, 13 nov (EFE).- Más de doscientos kenianos se han unido al Ejército ruso desde el inicio de la guerra en Ucrania en 2022, afirmó el ministro de Asuntos Exteriores de Kenia, Musalia Mudavadi, quien también alertó de que las agencias de reclutamiento siguen trabajando activamente para atraer a más ciudadanos al conflicto.

«Los informes sugieren que más de doscientos kenianos podrían haberse unido al Ejército ruso, algunos de ellos exmiembros de los servicios disciplinados de Kenia», dijo Mudavadi durante una rueda de prensa, según recogieron medios locales a última hora del miércoles.

El ministro señaló que las redes de reclutamiento siguen activas tanto en Kenia como en Rusia y que la Embajada keniana en Moscú ha reportado heridos entre sus nacionales.

También aseguró que su Ministerio sigue recibiendo consultas de familias sobre parientes supuestamente implicados en la guerra de Ucrania.

Según fuentes de inteligencia, apuntó Mudavadi, las víctimas estarían firmando contratos con agencias que les prometen pagos de hasta 18.000 dólares para visados, viajes y alojamiento.

Una redada de seguridad realizada en las cercanías de Nairobi, la capital, a finales de septiembre rescató a 21 kenianos que, según el responsable de Asuntos Exteriores, estaban siendo preparados para ser desplegados en la guerra.

En esa operación, un agente fue detenido por coordinar la tramitación de reclutas kenianos bajo el pretexto de ofrecer empleos en el extranjero.

«Lamentablemente, quienes han sido rescatados aseguran que fueron engañados sobre la naturaleza del trabajo que iban a realizar, que incluía ensamblaje de drones, manipulación de productos químicos y labores de pintura sin la formación adecuada ni equipo de protección», afirmó Mudavadi.

«Para mitigar esto, el Gobierno sigue alentando a todos los kenianos que buscan oportunidades laborales en el extranjero a hacerlo a través de agencias verificadas por el Ministerio de Trabajo, así como mediante la Agencia Nacional de Empleo», dijo. EFE

