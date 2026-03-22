Kenia concederá la amnistía a los ciudadanos que se alistaron en las filas rusas

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Nairobi, 22 mar (EFE).- El Gobierno de Kenia anunció que concederá la amnistía a los ciudadanos que se “alistaron ilegalmente” en las filas rusas para combatir en Ucrania, tras la visita a Moscú del ministro de Asuntos Exteriores, Musalia Mudavadi, destinada a facilitar la repatriación de los kenianos reclutados en el frente.

El anuncio fue realizado por el ministro principal del Gabinete y canciller Mudavadi, según recogen medios locales este domingo.

Según la legislación keniana, el enrolamiento de ciudadanos en fuerzas armadas extranjeras sin la aprobación presidencial está prohibido y establece penas de hasta diez años de prisión, salvo que un tribunal determine que la participación no fue voluntaria.

“Hasta el momento, 44 ​​kenianos han sido repatriados sanos y salvos a su país, mientras que 11 han sido reportados como desaparecidos o muertos en combate”, indicó Mudavadi en el documento.

“(Unos) 38 se encuentran actualmente hospitalizados en varios hospitales rusos con acceso restringido, lo que deja a 160 oficiales kenianos que siguen participando activamente en la Operación Maniobra de Seguridad”, añadió el ministro.

Rusia acordó colocar a Kenia en una lista de protocolo de cese de enrolamiento o “lista de parada”, deteniendo el reclutamiento de ciudadanos kenianos, aunque mantuvo su posición de que quienes ya se encontraban desplegados habían ingresado voluntariamente y, según la legislación rusa, son responsables individualmente de su participación.

Ambos países establecieron que los kenianos involucrados en el conflicto que deseen retirarse podrán rescindir sus contratos y regresar, mientras que Nairobi obtuvo acceso consular para sus ciudadanos en hospitales rusos, lo que permitirá la repatriación de heridos y fallecidos.

El anuncio de Mudavadi se produjo tras su visita a Moscú entre el 15 y el 18 de marzo, donde se reunió con el ministro de Exteriores ruso, Sergey Lavrov, y ambos Gobiernos se comprometieron a intercambiar información para combatir tráfico humano, contrabando y redes de reclutamiento informal.

El Servicio de Inteligencia Nacional (NIS) de Kenia estimó en febrero pasado que Rusia había reclutado al menos a 1.000 ciudadanos, algunos de los cuales habrían firmado contratos con agencias que les prometían pagos de hasta 18.000 dólares, además de visados, viajes y alojamiento

Aunque la Embajada de Rusia en Kenia negó las acusaciones, el Gobierno de Ucrania indicó que desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022 ha contabilizado unos 1.780 africanos de 36 países luchando para el bando ruso.

Si bien parte de los reclutados se alistan de forma voluntaria, como mercenarios, otros han denunciado engaños y coacciones, hechos que expertos consideran podrían constituir tráfico de personas.

Kiev también ha revelado que ciudadanos de países como Somalia, Sierra Leona, Togo, Cuba y Sri Lanka, entre otros, fueron capturados, aunque la mayoría muere o resulta gravemente herida antes de ser tomada como prisionera de guerra. EFE

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