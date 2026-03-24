Kenia y China refuerzan su alianza con nuevos acuerdos en comercio e infraestructuras

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Nairobi, 24 mar (EFE).- El presidente de Kenia, William Ruto, afirmó este martes que su país y China mantienen “relaciones diplomáticas cordiales que se basan en intereses comunes”, tras un encuentro bilateral con el vicepresidente chino Han Zheng en el que se firmaron memorados de entendimiento en sectores de comercio, infraestructura y agropecuario.

“A través del Acuerdo Marco de Asociación Económica para el Desarrollo Compartido, se amplía el acceso de los productos kenianos al mercado chino sin aranceles ni cuotas a partir de mayo”, señaló Ruto en un comunicado en sus redes sociales.

El mandatario resaltó la cooperación en infraestructura, que bajo el esquema de colaboración público-privada, impulsa proyectos como la ampliación del ferrocarril de ancho estándar diseñado para conectar el puerto de Mombasa con el interior del país y naciones vecinas en África oriental.

“También estamos profundizando la colaboración en innovación digital, sistemas de transporte inteligentes, energías renovables, manufactura e industrialización, salud y educación. Nuestro objetivo es brindar beneficios tangibles a nuestra gente”, añadió el jefe de Estado keniano.

Además firmaron el Acuerdo de Cosecha Temprana sobre asociación económica, que permite la reducción o eliminación inmediata de aranceles en un grupo específico de productos antes de terminar de negociar el tratado completo.

Los Gobiernos de Kenia y China abogan por potenciar las relaciones económicas, y el país africano busca expandir sus exportaciones kenianas al mercado chino, en particular los productos agrícolas de valor agregado, ampliar la cadena de valor e incrementar la cooperación manufacturera.

Las exportaciones de Kenia a China llegaron en 2024 a 210 millones de dólares (unos 181 millones de euros), mientras las importaciones de Pekín al país africano alcanzaron 4.320 millones de dólares (unos 3.730 millones de euros), lo que convierte a la nación asiática en la principal fuente de importaciones de Kenia.

La visita de Han a Kenia, se produce en el marco de una gira africana que le llevará a Sudáfrica y Seychelles.

China, que ha ejecutado numerosos proyectos de infraestructura en el continente en las últimas décadas, es el mayor socio comercial bilateral de África desde hace al menos quince años.

Aunque algunas voces han criticado la estrategia del gigante asiático en el continente por las llamadas ‘trampas de deuda’ ante el supuesto uso estratégico de la deuda para hacer a los países de África cautivos de China. EFE

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