Kennedy apela a porcentajes engañosos para defender caída en precios de medicinas en EEUU

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Washington, 23 abr (EFE).- El secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr, defendió este jueves la reducción del costo de los medicamentos en el país apoyándose en comparaciones porcentuales que son matemáticamente incorrectas, al afirmar que una caída de precios puede equivaler a un «ahorro del 600%».

Durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, Kennedy sostuvo: «Si un medicamento costara 100 dólares y subiera a 600, eso sería un aumento del 600 %. Si baja de 600 a 100 dólares, eso sería un ahorro del 600 %», a lo que el presidente, Donald Trump, respondió: «Exacto».

Sin embargo, esos porcentajes son erróneos, ya que un aumento de 100 a 600 dólares equivale en realidad a un alza del 500 %, mientras que una reducción de 600 a 100 dólares representa una caída aproximada del 83 %, debido a que el descenso se mide sobre el precio más alto y no sobre el original.

Senadores demócratas como Elizabeth Warren y Bernie Sanders han cuestionado a Trump anteriormente por presentar estos cálculos imprecisos en mitines políticos y en la Casa Blanca en reiteradas ocasiones.

Analistas y expertos en políticas públicas han coincidido en que hablar de «reducciones del 600%» es incorrecto desde el punto de vista matemático, ya que los porcentajes de caída no pueden superar el 100% y, en muchos casos, las cifras presentadas corresponden a interpretaciones retóricas más que a cambios reales en los precios.

Los porcentajes engañosos fueron utilizados durante la presentación de un acuerdo con el fabricante farmacéutico, Regeneron, para reducir los precios de medicamentos recetados que los «estadounidenses pagan por algunos de los fármacos más innovadores del mundo, en línea con los precios más bajos que pagan otras naciones desarrolladas», según la Casa Blanca.

El acuerdo garantiza que las naciones extranjeras ya no puedan utilizar los controles de precios para beneficiarse de la innovación estadounidense sin contribuir, al garantizar precios de nación más favorecida para todos los nuevos medicamentos innovadores que Regeneron lance al mercado. EFE

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