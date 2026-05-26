Kevin Warsh, de Wall Street a la presidencia de la Reserva Federal

afp_tickers

4 minutos

El nuevo presidente de la Reserva Federal estadounidense, Kevin Warsh, es un habitual de los círculos empresariales que convenció a Donald Trump de que era la persona adecuada para el puesto, aunque esto genere dudas sobre su capacidad para enfrentar las injerencias del mandatario.

Warsh, de 56 años, juró su cargo en la Casa Blanca, en presencia de Trump, algo que no ocurría desde 1987 cuando Alan Greenspan hizo lo propio ante el entonces presidente Ronald Reagan.

«Lideraré una Reserva Federal orientada a las reformas, aprendiendo de los éxitos y errores del pasado, dejando atrás marcos y modelos estáticos y manteniendo claros estándares de integridad y desempeño», prometió Warsh.

Sucede en la presidencia del banco central de Estados Unidos a Jerome Powell, a quien Trump criticó insistentemente desde que asumió su segundo mandato.

«Quiero que Kevin sea totalmente independiente. Quiero que sea independiente y que simplemente haga un gran trabajo», dijo Trump en el acto de juramentación.

«Kevin entiende que cuando la economía está en auge, eso es algo bueno. Queremos frenar la inflación, pero no queremos frenar la grandeza», añadió el mandatario.

– 20 años más tarde –

Warsh regresa a la Fed 20 años después de haber ingresado a la institución como gobernador, en 2006. Entonces, con 35 años, se convirtió en el integrante de la Fed más joven de la historia.

En estas dos décadas, «ha criticado duramente» a la Fed, señaló a la AFP David Wessel, investigador de la Brookings Institution.

«Ahora tendrá que ganarse la confianza de los equipos y del resto de responsables monetarios para llevar a cabo su programa», añadió Wessel, quien lo describió como alguien «muy diplomático y, en general, hábil con la gente».

Mientras que la oposición demócrata lo ve como un «títere de Trump», él se comprometió ante el Senado a «velar por que la gestión de la política monetaria siga siendo estrictamente independiente».

Aseguró que Trump no le había pedido que bajara los tipos de interés y que dijo «jamás» habría aceptado comprometerse a ello.

– Antiguo halcón –

Kevin Warsh sabe que los círculos financieros de los que procede lo observan con lupa. Lo conocieron como un «halcón», preocupado por la inflación, y sospechan que pueda dar un viraje oportunista.

Cuando hacía campaña para ocupar la presidencia de la Fed, susurró palabras dulces a los oídos de Trump, al elogiar sus políticas a favor del crecimiento y consideró posible reducir las tasas de interés.

Al mismo tiempo, Trump presionaba al banco central e intentaba expulsar a Powell y a la gobernadora Lisa Cook.

Warsh guardó silencio sobre esa situación. Ahora se sentará junto a Powell, quien optó por permanecer en la junta de gobernadores de la Fed.

El nuevo presidente de la Fed tiene previsto reducir el volumen de activos financieros en manos de la institución -que se ha multiplicado a lo largo de sucesivas crisis— para disminuir su peso en los mercados financieros.

– Banquero y asesor –

Antes de su primer paso por la Fed, entre 2006 y 2011, Warsh fue un banquero de fusiones y adquisiciones en Morgan Stanley. También fue asesor de política económica en la administración del expresidente George W. Bush (2001-09).

Durante su periodo en la Fed, Warsh trabajó de cerca con su presidente Ben Bernake en la respuesta del banco central a la crisis financiera que sacudió la economía global en 2008.

Surgió como un puente clave de comunicación entre los responsables de la política monetaria y los mercados financieros, incluso a medida que aumentaba su escepticismo frente a algunas acciones de la Fed, como los recortes de las tasas de interés para mitigar los daños.

Renunció como gobernador de la Fed en 2011, años antes del fin de su periodo en 2018.

Warsh es graduado de la Universidad de Stanford y de la Escuela de Derecho de Harvard. Está casado con Jane Lauder, de la conocida familia dueña del grupo de cosméticos Estée Lauder.

Su suegro, el multimillonario Ronald Lauder, es un socio de vieja data de Trump.

bys/jgc/lb/nn