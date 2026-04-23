Keylor Navas y Salomón Rondón plantean un mano a mano paralelo al Pumas-Pachuca en México

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Pachuca (México), 23 abr (EFE).- La seguridad entre los palos que brinda el costarricense Keylor Navas a Pumas, y el poder goleador del venezolano Salomón Rondón que hace más temible a Pachuca acaparan el interés de la decimoséptima jornada del torneo Clausura mexicano, que lidera Guadalajara con 35 puntos.

El equipo de Navas, segundo con 33 puntos, visita este sábado los pagos del Pachuca de Rondón, tercero con 31.

Pumas, dirigido por Efraín Suárez, llega con la fama de mantenerse invicto cuando juega fuera de casa y el aliciente de saber que puede alcanzar el liderato con una victoria propia y la caída de Guadalajara en su partido contra Tijuana, noveno con 22 unidades.

El sábado también se jugará el partido entre América, sexto con 25 puntos, y Atlas, séptimo con 23.

El actual campeón Toluca, séptimo con 27 unidades, recibirá a León, décimo con 22, que urge ganar mantenerse en la lucha por un puesto entre los 8 mejores que jugarán la liguilla final.

La decimosexta jornada comenzará este viernes con el partido entre Puebla, penúltimo con 13 enteros, y Querétaro, decimocuarto con 17.

– Partidos de la decimoséptima jornada del torneo Clausura:

24.04: Puebla-Querétaro.

25.04: Pachuca-Pumas, Tigres-Mazatlán, Toluca-León, Guadalajara-Tijuana, América-Atlas y Juárez-San Luis.

26.04: Santos Laguna-Monterrey y Cruz Azul-Necaxa. EFE

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