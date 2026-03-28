Kidd Keo reivindica su cambio personal y carga contra el discurso vacío en redes sociales

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Madrid, 28 mar (EFE).- El artista español Kidd Keo reivindica su cambio personal, carga contra el discurso vacío en las redes sociales y asegura haber transformado «todo» en su vida, más allá de su faceta musical, mientras se prepara para debutar en el boxeo en ‘La Velada’ organizada por el influencer Ibai Llanos.

«Ha cambiado todo, todo. Lo único que a lo mejor no ha cambiado son las canciones de trap, porque sigo teniendo ese alter ego y me sigue gustando lo mismo», aseguró Keo en una entrevista con EFE, para añadir que ahora está «mucho más tranquilo» que cuando empezó en la industria con 19 años.

Keo se conoce ahora mucho más a sí mismo, ya que «antes era un niño» y ahora es un «hombre» cuyos días son «un bucle maravilloso» en el que combina música, boxeo y coches.

Hablar «con peso» en Internet

Todas las letras que escribe Kidd Keo o Padua Keoma Salas Sánchez (Alicante, 1995), su nombre real, tienen «un porqué» y todo lo que dice «tiene un peso o un trasfondo» aun cuando se equivoca.

«Me ha costado mucho darme cuenta de que el mundo no es como yo y de que la gente no es así, de que la gente habla sin peso», lamentó. «Si la gente fuera más como yo en ese sentido, a lo mejor el mundo iría de otra forma, no sé si mejor o peor, pero iría de otra forma», apuntó después.

Por eso, a Keo le «quema» no tanto la crítica que le puedan hacer, «sino al revés, la gente que habla sin peso»: «Cuando alguien opina sin tener ni puta idea, eso es lo que me quema», apuntó.

De hecho, recordó uno de los momentos que más le marcaron en la etapa en la que empezó en la música, hace más de diez años: «Cuando era un niño que tenía 19 años y me empezaron a decir machista y misógino, no sabía ni lo que querían decir esas palabras», relató.

El alicantino explicó que la primera vez que le llamaron así, tuvo que buscarlo en Internet y se dijo a sí mismo, «¿Misógino? Coño, me están llamando misógino, un misógino odia a las mujeres y a mí me encantan las mujeres».

Keo también criticó que la información hoy en día, con la inteligencia artificial, «no tiene ningún peso» y que Internet les da a «todos» la capacidad de «escribir lo que sea, no teniendo ni puta idea».

Tras ello, el artista recordó que, en otras épocas, la sociedad tenía filósofos y la gente tenía que tener ideales, porque, si no, «no ibas a ningún lado».

Así, subrayó que antes, «si no tenías un discurso enriquecido de conocimiento eras un despojo, la gente no te tomaba en serio», para después arremeter con que hoy en día «se aplaude la estupidez».

El boxeo como forma de reconectar

En línea con la filosofía de creer en uno mismo y estar seguro de quién es, Keo descubrió hace poco más de un año el boxeo, «una nueva pasión activa», un deporte que le ha ayudado a ser «muy fuerte mentalmente».

«El boxeo es el mejor ejercicio. Uno normalmente todo el rato duda de uno mismo y tú en el boxeo no puedes dudar de ti mismo, porque no puedes entrar en una pelea pensando que vas a perder», aseveró el trapero.

Keo se enfrentará al argentino Lit Killah en ‘La Velada del Año VI’, un evento de boxeo aficionado entre creadores de contenido y celebridades con actuaciones musicales retransmitido en la plataforma Twitch cada año desde 2021.

Además, puntualizó que el boxeo es el único deporte que ha conseguido que «toda» su mente se centre en ello, algo que normalmente le es difícil por su TDAH, explicó.

Confía en que ganará su combate contra Lit Killa en ‘La Velada’, que se celebrará el 25 de julio en Sevilla (sur de España), pero aseguró que «sea el resultado que sea» seguirá boxeando. EFE

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