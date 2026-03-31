Kiev achaca a motivos de “seguridad” no haber permitido inspección a expertos europeos

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Kiev, 31 mar (EFE).- El viceprimer ministro ucraniano para Integración Europea, Tarás Kachka, invocó este martes motivos de “seguridad” para no haber permitido hasta ahora a la delegación de expertos enviada por la UE inspeccionar la estación de bombeo del oleoducto Druzhba dañada por Rusia, que ambas partes deben reparar de manera conjunta.

El del viceprimer ministro, que habló así en una entrevista con una radio neerlandesa durante una visita a Países Bajos, es el primer pronunciamiento oficial ucraniano desde que el medio de Kiev Ukrainska Pravda publicara hace más de una semana que los expertos de la UE desplazados a Kiev para evaluar el estado de la infraestructura no recibían permiso para hacer la inspección.

La estación de bombeo en cuestión es una infraestructura clave del oleoducto Druzhba, que transporta petróleo desde Rusia hasta Europa Central.

La infraestructura está parada desde que, según Kiev, sufriera daños en un ataque ruso el 27 de enero, lo que ha provocado la interrupción desde entonces del flujo de petróleo ruso hacia Hungría a través del Druzhba.

Budapest bloquea la emisión de la deuda necesaria para empezar a financiar el crédito de 90.000 millones de euros aprobado por la UE para Ucrania y exige que Kiev ponga en marcha la infraestructura y reanude el tránsito de petróleo ruso por su territorio para dar luz verde al préstamo.

Después de varias semanas de resistencia de Kiev a las peticiones de Bruselas para que empezara a reparar la infraestructura, Ucrania y la UE acordaron el pasado 17 de marzo hacer las obras necesarias con financiación y apoyo técnico por parte de la Unión Europea.

El grupo de expertos europeos ha viajado a Ucrania para estudiar el actual estado de la infraestructura y que puedan comenzar los trabajos.

Hungría asegura que la infraestructura no está dañada y Ucrania la mantiene parada por motivos políticos, algo que Kiev niega. EFE

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