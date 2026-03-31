Kiev acusa a Rusia de desviar drones ucranianos contra países bálticos y Finlandia

1 minuto

Kiev, 31 mar (EFE).- El ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, declaró este martes tras participar en la reunión informal de ministros del ramo de la UE celebrada en Kiev que su Gobierno tiene información de inteligencia que muestra que el Ejército ruso ha desviado drones ucranianos para que se dirigieran hacia Finlandia y los países bálticos.

Sibiga hizo esas declaraciones después de que drones ucranianos que se dirigían a Rusia entraran en el espacio aéreo de países bálticos y de Finlandia durante varios ataques de las fuerzas de Kiev contra territorio enemigo en los últimos días.

“Quiero dejar claro que nunca hemos dirigido drones contra esos países. Y trabajamos junto a nuestros socios para protegerlos de esos incidentes en el futuro”, dijo Sibiga en una rueda de prensa conjunta con la alta representante para Asuntos Exteriores de la UE.

El ministro atribuyó lo ocurrido a acciones “absolutamente conscientes” de Rusia.

“Tenemos información de inteligencia que atestiguan que los rusos han dirigido drones de forma específica hacia los países del Báltico para utilizar esos incidentes para sus fines informativos, fines propagandísticos”, declaró Sibiga. EFE

mg/rz/av