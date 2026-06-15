Kiev tacha de “absurdo” que la UNESCO no nombre a Rusia al condenar ataque a una catedral

2 minutos

Kiev, 15 jun (EFE).- El portavoz del Ministerio de Exteriores de Ucrania, Gueorgui Tiji, ha calificado de “absurdo” que la UNESCO no haya nombrado a Rusia en su condena del ataque lanzado esta madrugada por las fuerzas del Kremlin que ha calcinado buena parte del tejado de la catedral de la Dormición de Kiev, que forma parte del Monasterio de las Cuevas y es un uno de los edificios más valiosos del mundo ortodoxo.

“Absurdo. Esta organización encargada de proteger el patrimonio cultural ni siquiera sabe de quién lo protege. ¿Por qué es tan difícil decir simplemente ‘ataque ruso’?”, ha escrito Tiji en su cuenta de X.

El portavoz ucraniano ha criticado “la falta de liderazgo, debilidad e incapacidad de cumplir con su mandato” de la UNESCO bajo el mandato de su director general, el exministro de Antigüedades de Egipto Khaled El-Enany, cuya cuenta oficial menciona en su mensaje.

La cuenta en esta red social de la UNESCO había condenado el ataque sin especificar quién lo llevo a cabo. En su mensaje al respecto, la agencia de la ONU daba cuenta de daños “en el exterior y el interior” de la catedral y en “estructuras adyacentes”.

No es la primera vez que la omisión por parte de la ONU y sus agencias de la responsabilidad rusa en distintos ataques contra Ucrania provocan indignación en Kiev.

El conjunto arquitectónico del monasterio de las Cuevas está inscrito en la lista de patrimonio protegido por la UNESCO. Su historia se remonta al siglo XI y las construcciones que lo han formado a lo largo de los siglos han sido destruidas en distintas guerras e invasiones del territorio de la actual Ucrania. EFE

mg/rz/lss