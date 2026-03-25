Kim promete el apoyo «inquebrantable» de Corea del Norte a Rusia

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El mandatario de Corea del Norte, Kim Jong Un, afirmó, en una carta de agradecimiento dirigida a su homólogo ruso, Vladímir Putin, que su país apoyará siempre a Rusia, informó el miércoles la agencia de prensa oficial norcoreana.

Los lazos entre ambos se han estrechado desde la invasión rusa de Ucrania en 2022, con el envío de Pyongyang de tropas terrestres y sistemas de armas para ayudar la campaña bélica de Rusia.

Según analistas, dicha asistencia se ha brindado a cambio de que Rusia suministre alimentos y tecnologías armamentísticas.

La asamblea legislativa de Corea del Norte volvió a nombrar esta semana a Kim como jefe del máximo órgano de gobierno.

Kim dijo que Corea del Norte y Rusia «cooperan estrechamente para defender la soberanía de ambos países», según un mensaje transmitido por la agencia estatal de noticias KCNA.

«Pyongyang estará siempre con Moscú. Esta es nuestra elección y nuestra voluntad inquebrantable», añadió Kim.

Los servicios de inteligencia surcoreanos y de potencias occidentales estiman que Corea del Norte ha enviado miles de soldados a Rusia, principalmente a la región de Kursk, junto con proyectiles de artillería, misiles y sistemas de cohetes de largo alcance.

Putin y Kim alcanzaron un acuerdo militar durante la visita de Putin a Pyongyang en junio de 2024, que obliga a ambos Estados a prestar asistencia militar «sin demora» en caso de ataque contra el otro.

La carta de Kim a Putin se conoce después de que los medios estatales bielorrusos informaron de que el presidente Alexander Lukashenko visitará Corea del Norte en un viaje de dos días a partir del miércoles «para fortalecer la cooperación bilateral».

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