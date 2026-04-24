Kosovo condena a tres serbio-kosovares a largas penas de cárcel por terrorismo

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Skopie, 24 abr (EFE).- Un tribunal de Pristina condenó este viernes a dos kosovares de etnia serbia a cadena perpetua y a un tercer sospechoso a 30 años de cárcel por terrorismo y por el intento violento de derrocar el orden constitucional del Estado por un ataque armado ocurrido en 2023.

Los tres condenados se encuentran entre las 45 personas acusadas en el caso, mientras que los demás sospechosos están prófugos.

Los abogados de la defensa anunciaron que recurrirán la sentencia ante un tribunal superior.

«Ahora queda que Serbia rinda cuentas por su papel político, financiero y logístico en esta agresión. Esta decisión debe ser un mensaje claro: cualquiera que viole a la República de Kosovo y a su Policía enfrentará la Justicia», dijo en Facebook el ministro del Interior de Kosovo, Xhelal Sveçla.

Las autoridades kosovares sostienen que Serbia estuvo detrás del ataque sucedido en la zona fronteriza entre ambos países el 24 de septiembre de 2023 en el que murieron cuatro atacantes y un agente de la policía de Kosovo.

Según la acusación presentada por la Fiscalía, el objetivo de los atacantes era separar el norte de Kosovo, mayoritariamente habitado por población de etnia serbia, y anexarlo a Serbia.

La Fiscalía imputó a 45 personas en relación con el ataque, incluido el líder del grupo, Milan Radoicic, exvicepresidente de la Lista Serbia, el principal partido serbio en Kosovo, y estrecho colaborador del presidente serbio, Aleksandar Vucic.

Radoicic huyó tras el ataque a Serbia, donde fue detenido e interrogado por las autoridades serbias, pero posteriormente fue puesto en libertad sin cargos.

La antigua provincia serbia declaró su independencia en febrero de 2008, una década tras la guerra de Kosovo entre la entonces guerrilla albano-kosovar y las fuerzas del Estado serbio (entonces yugoslavo).

Gran parte de los países occidentales han reconocido la independencia de Kosovo, mientras que Serbia y otros, como Rusia, China, India y España, no lo hacen. EFE

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