Kosovo se encamina a unas elecciones anticipadas si no elige hoy un nuevo presidente

3 minutos

Skopie, 28 abr (EFE).- Kosovo puede verse abocado a elecciones anticipadas si no logra este martes elegir presidente, en medio de una disputa entre el Gobierno y la oposición sobre si el proceso parlamentario de la elección del jefe del Estado es constitucional.

En caso de no elegirse presidente antes de la medianoche, el Parlamento se disolverá automáticamente y Kosovo deberá celebrar elecciones anticipadas en un plazo de 45 días, que serían las terceras en 18 meses.

La noche del lunes, el partido en el poder, el Movimiento Autodeterminación (LVV) del primer ministro nacionalista Albin Kurti, celebró una sesión transmitida en directo por TV Koha, en la que presentó dos candidatos propios a la presidencia.

En la primera votación de tres rondas, 63 de los 120 diputados votaron a favor de Feride Rushiti, médica gastroenteróloga de 55 años, como nueva jefa de Estado.

Sin embargo, la presidenta del Parlamento, Albulena Haxhiu, suspendió la sesión antes de declarar formalmente un resultado definitivo y la aplazó para este martes.

Durante la sesión y la primera votación, solo estuvieron presentes 64 diputados en el hemiciclo, y no se alcanzaron los dos tercios requeridos -80 de 120- para que el proceso fuera constitucional.

La oposición se ausentó de la Cámara porque está a favor de la celebración de elecciones anticipadas.

En las dos primeras rondas deben estar presentes al menos 80 diputados en la sala y, además, al menos 80 deben votar a favor para elegir al jefe del Estado, pero si esas dos rondas fracasan, en la tercera basta con 61 apoyos para confirmar el cargo.

Debido a esta situación, la oposición, analistas políticos y representantes de la sociedad civil han reaccionado afirmando que todo el proceso se inició sin respetar la Constitución.

Eugen Cakolli, un analista del Instituto Democrático de Kosovo, declaró a medios locales que incluso la celebración de la primera votación sin el cuórum mínimo de 80 diputados ya constituye una violación clara de la Constitución.

«Cualquier intento hoy de continuar con nuevas rondas sin cumplir el cuórum exigido socava directamente el orden constitucional», afirmó.

Por su parte, el analista político Milazim Koci, de Pristina, declaró a EFE por teléfono que el caso terminará sin duda en el Tribunal Constitucional.

«Esto puede ser una estrategia de Albin Kurti para alargar el proceso y que las elecciones anticipadas se celebren lo más tarde posible, incluso en verano, cuando el voto de la diáspora, que tradicionalmente apoya a su partido, puede ser decisivo», explicó.

El mandato de cinco años de la presidenta Vjosa Osmani finalizó el 4 de abril, y al no haberse elegido aún un sucesor, transfirió temporalmente sus funciones a la presidenta del Parlamento, Albulena Haxhiu, hasta la elección de un nuevo jefe de Estado.

Kosovo es una antigua provincia de Serbia, habitada mayoritariamente por población albanesa, que declaró su independencia de forma unilateral en 2008, algo que Belgrado no reconoce.

El país ha atravesado un periodo de inestabilidad política durante el último año, con dos elecciones legislativas, una regular en febrero y unas anticipadas en diciembre de 2025.

En ambas ganó la formación nacionalista LVV, pero la crisis política continuó cuando el Parlamento se reunió en marzo para elegir al sucesor de Osmani.

Esa sesión fracasó por falta de cuórum, por lo que el Tribunal Constitucional concedió a los diputados un plazo adicional hasta la medianoche del 28 de abril para elegir presidente. EFE

ib-ll/ah