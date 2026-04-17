Kosovo urge la entrada de los Balcanes a la UE para evitar la «intervención» china y rusa

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Barcelona, 17 abr (EFE).- El primer ministro de la República de Kosovo, Albin Kurti, ha urgido este viernes a que los países de los Balcanes Occidentales entren en la Unión Europea para «contrarrestar la amenaza» de las «intervenciones malintencionadas» de China y Rusia en la región.

En una intervención en un panel sobre Europa y geopolítica en el foro Global Progressive Mobilisation, que se celebra en Barcelona entre hoy y mañana sábado con más de 3.000 personas, Kurti ha remarcado que la integración de los países balcánicos es beneficioso para la UE desde un punto de vista de la seguridad y la geopolítica.

«En un momento en que las rivalidades entre las grandes potencias se intensifican cada vez más, como eslabón más débil en la cadena de seguridad europea, los Balcanes Occidentales son particularmente vulnerables a las intervenciones malintencionadas de potencias adversarias como Rusia y China», ha remarcado el primer ministro kosovar.

Según Kurti, al integrar a los Balcanes Occidentales, que agrupan Albania, Bosnia y Herzegovina, Montenegro, Macedonia del Norte, Serbia y Kosovo, la UE «daría un paso decisivo para contrarrestar estas amenazas a la seguridad de todo el continente».

Por otro lado, ha remarcado que para estos países, la pertenencia a la Unión Europea «ofrece la oportunidad de una mayor democratización y un desarrollo socioeconómico acelerado, además de brindar una mayor seguridad general para toda la región».

Kurti, que ha asistido al foro como líder de Vetëvendosje, una formación que se define como de izquierda progresista con fuerte componente nacionalista albanés, ha pedido la ayuda «de todos los izquierdistas de Europa» para que la incorporación en la UE sea «más pronto que tarde» y ha avisado: «Más tarde podría ser demasiado tarde».

La participación del primer ministro kosovar se sitúa en el marco de invitados de ese foro y no tiene consideración de visita de Estado. España no reconoce oficialmente Kosovo.

Las relaciones entre España y Kosovo están marcadas, desde su origen, por la negativa española a reconocer la independencia kosovar proclamada el 17 de febrero de 2008 por su Parlamento. EFE

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