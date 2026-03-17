Kubilius subraya la necesidad de que Europa aumente la producción de defensas antiaéreas

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Berlín, 17 mar (EFE).- El comisario europeo de Defensa y Espacio, el lituano Andrius Kubilius, subrayó este martes la necesidad de fortalecer las capacidades antiaéreas en Europa, en vista del uso de misiles para sistemas de defensa antiaérea y antimisiles Patriot en Ucrania y en el golfo Pérsico.

«Realmente necesitamos aumentar la producción en Europa», dijo Kubilus en la conferencia Europe 2026 al evocar las que en su opinión deben ser las prioridades de los europeos en materia de defensa antiaérea, un área en la que los países de la Unión Europea (UE) deberían poder ayudar especialmente a Ucrania.

Junto a la producción de munición de artillería de 155 milímetros, un campo en el que Europa «no lo hace mal», y el apoyo para drones, Kubilius puso de relieve que actualmente hay más demanda que oferta de misiles interceptores para los sistemas Patriot, fabricados en EE.UU.

«Las cuentas de la producción no cuadran», señaló Kubilius.

El comisario recordó que sólo en 2025 Ucrania fue atacada con 900 misiles balísticos rusos, un número que supera la capacidad estadounidense de fabricar interceptores Patriot frente a esas armas de Rusia.

La «producción anual de misiles Patriot en Estados Unidos es de unos 750».

Kubilius aseguró al diario estadounidense ‘The New York Times’, que los estadounidenses y los países del Golfo «utilizaron unos 800 misiles Patriot durante los primeros cinco días» de ataques de represalia de Teherán ante la ofensiva de Washington y Tel Aviv.

Frente a lo que describió como una escasez de misiles interceptores Patriot, dijo que hay que «buscar nuevas fuentes de producción».

«Los ucranianos, con su industria de defensa tan innovadora y dinámica, están dispuestos a buscar posibilidades para desarrollar incluso nuevos sistemas de defensa contra misiles balísticos, quizá junto con los europeos», destacó Kubilius.

El comisario europeo de Defensa y Espacio se encuentra actualmente en una gira por varios países de Europa en la que visita centros de producción de sistemas de defensa antiaérea. EFE

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