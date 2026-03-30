Kuwait entrega una carta de protesta a encargado iraquí por ataques contra su territorio

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El Cairo, 30 mar (EFE).- El Ministerio de Exteriores kuwaití convocó este lunes al encargado de negocios de la Embajada de Irak en Kuwait, Zaid Abas Shanshul, para entregarle una segunda carta de protesta por los continuos ataques que algunas facciones armadas iraquíes lanzaron contra objetivos en este pequeño país del golfo Pérsico en el marco de la guerra en Irán.

El viceministro de Exteriores en funciones, Aziz Rahim Al Dihany, afirmó en un comunicado que atacar el Estado de Kuwait desde territorio iraquí es «una hostilidad contra Kuwait y una agresión contra su soberanía, además de una violación de la ley internacional y la carta de la ONU».

En la nota, mostró su rechazo a estas «graves agresiones» y pidió al Gobierno iraquí que adopte «todas las medidas necesarias contra los agresores para disuadirles de estas prácticas» que se suceden en el marco de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Asimismo, reiteró el derecho «total e inherente» de Kuwait para su autodefensa en virtud del artículo 51 de la Carta de la ONU, además de su disposición para tomar las medidas necesarias y legítimas orientadas a repeler estos ataques que amenazan su soberanía y la seguridad de su territorio.

Este llamamiento se produce en medio de una escalada de tensión en la región de Oriente Medio derivada del actual conflicto.

Varias milicias proiraníes integradas en las Fuerzas de Movilización Popular (FMP), como la poderosa Kataib Hizbulá, han atacado con drones y cohetes posiciones militares y diplomáticas de Estados Unidos en Irak en respuesta a la guerra en Irán, mientras que Washington ha respondido con oleadas de bombardeos contra posiciones de la agrupación armada.

Asimismo, algunas de estas milicias han reivindicado acciones con drones contra Kuwait. EFE

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