Líbano acusa a Israel de crimen de guerra tras la muerte de una periodista

afp_tickers

2 minutos

El presidente y el primer ministro de Líbano acusaron este jueves a Israel de haber cometido un crimen de guerra tras el bombardeo que acabó con la vida de una periodista libanesa en el sur del país.

Los equipos de rescate y el medio con el que colaboraba confirmaron el miércoles el fallecimiento de Amal Jalil, una reportera de 42 años que trabajaba para el diario libanés Al Akhbar.

La agencia de defensa civil informó de que Jalil murió en un ataque contra una vivienda en la aldea de Al Tiri.

«Israel ataca deliberadamente a los periodistas para ocultar la verdad sobre sus crímenes contra Líbano», afirmó el presidente libanés, Joseph Aoun, en un comunicado en el que denunciaba «crímenes de guerra».

Por su parte, el primer ministro, Nawaf Salam, escribió en X que «atacar a periodistas y obstruir el acceso de los equipos de rescate constituye un crimen de guerra», y añadió que su Gobierno llevará el caso ante organismos internacionales.

Un portavoz del ejército israelí declaró a AFP que «el incidente aún está bajo revisión».

Desde el viernes está en vigor en Líbano un alto al fuego de diez días en la guerra entre Israel y el movimiento proiraní Hezbolá, que ha dejado más de 2.400 muertos en territorio libanés.

Jalil y otro periodista se habían refugiado en una casa en Al Tiri después de que un bombardeo israelí alcanzara a un vehículo que se encontraba frente a ellos, según la Agencia Nacional de Noticias libanesa (NNA).

La agencia indicó que los dos ocupantes del vehículo, el alcalde de la cercana localidad de Bint Jbeil, ocupada por Israel, y un acompañante, fallecieron.

Posteriormente, un ataque israelí alcanzó la casa donde se habían refugiado los dos periodistas.

Las autoridades libanesas tuvieron que ponerse en contacto con los cascos azules de la ONU desplegados en el sur de Líbano, y pasaron varias horas antes de que los equipos de rescate pudieran acceder de nuevo a la zona para recuperar el cuerpo de la periodista de entre los escombros.

lar/at/jfx/pc/jvb