Líbano denuncia la muerte de tres periodistas libaneses en un ataque israelí

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Tres periodistas libaneses murieron este sábado por un ataque israelí contra su vehículo en el sur del Líbano, dijo una fuente militar a la AFP, aunque Israel afirma que uno de ellos pertenecía a una unidad de élite del grupo Hezbolá.

«Fatima Ftuni, periodista de la cadena Al Mayadeen, y Ali Shoaib, corresponsal de Al Manar, murieron en un ataque israelí contra su coche, en la región de Jezzine», precisó la fuente militar.

En el ataque también murió un hermano de Ftumi, que se desempeñaba como camarógrafo, agregó. Los canales Al Mayadeen y Al Manar confirmaron la muerte de sus periodistas.

El presidente del Líbano, Joseph Aoun, condenó el ataque israelí. «Se trata de un crimen flagrante que viola todas las normas y tratados en virtud de los cuales los periodistas gozan de protección internacional en tiempos de guerra», declaró.

Por su parte, el ejército de Israel confirmó el ataque y aseguró que Shoaib era parte de una célula de élite de Hezbolá.

En un comunicado, el ejercito israelí aseguró que se trataba de un «terrorista de la unidad de inteligencia de la Fuerza Radwan de Hezbolá».

Shoaib, añadió el ejército israelí, «operaba dentro de la organización terrorista Hezbolá bajo la apariencia de periodista de la cadena Al Manar, mientras trabajaba de forma sistemática para revelar las posiciones de los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel, que operan en el sur del Líbano y a lo largo de la frontera».

No es la primera vez que periodistas de estos dos canales libaneses son blanco del ejército israelí.

En octubre de 2024, tres reporteros, dos de Al Mayadeen -Ghasan Najar y Mohamed Reda-, y uno de Al Manar, Wisam Qasem, murieron en un ataque israelí en Hasbaya.

En noviembre de 2023, otros dos periodistas de Al Mayadeen, Farah Omar y Rabih Mamari, también murieron en un ataque israelí en el sur del país.

Semanas antes, el 13 de octubre de 2023, un ataque mató al videógrafo de la agencia Reuters, Isam Abdalá, e hirió a otros seis reporteros, entre ellos dos de la AFP -Dylan Collins y Christina Assi-, a quien le tuvieron que amputar la pierna derecha.

En 2025, ciento veintinueve periodistas y empleados de prensa fueron abatidos, según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), que atribuye dos tercios de los casos a Israel.

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