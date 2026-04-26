Líder de la oposición israelí anuncia coalición con el favorito para desbancar a Netanyahu

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Jerusalén, 26 abr (EFE).- El líder de la oposición israelí, Yair Lapid, anunció este domingo una nueva coalición con el partido del ex primer ministro Naftali Bennett de cara a las elecciones generales que se celebrarán en otoño en Israel, una nueva formación que será encabezada por este último, favorito en los comicios, para tratar de desbancar a Benjamín Netanyahu del poder.

En mensajes en sus redes sociales, Lapid, líder del partido de centro ‘Yesh Atid’ (Hay Futuro), afirmó que ambos políticos anunciarán los detalles de la coalición en una rueda de prensa que celebrarán a lo largo del día.

«El ex primer ministro Naftali Bennett y yo anunciaremos hoy el primer paso en el proceso de reparación del Estado de Israel: la unión del partido ‘Yesh Atid’ y del partido ‘Bennett 2026’ en un partido unificado», afirmó en uno de sus mensajes.

Lapid añadió que esta coalición liderará a Israel «hacia la reparación necesaria».

Bennett, que representa a la parte más centrista de la derecha israelí, ya concurrió a las elecciones de 2021 junto con Lapid en una coalición de partidos que ganó los comicios y desbancó años de gobierno de Benjamín Netanyahu.

Bennett fue entonces nombrado primer ministro, pero problemas internos en la coalición llevaron a que anunciara en junio de 2022 la disolución del Parlamento israelí y la convocatoria de nuevos comicios, en los que ganó de nuevo Netanyahu.

Según el último sondeo electoral del Canal 12 israelí, Bennett obtendría 21 escaños y Lapid siete, con lo que los 28 de ambos superarían a los 25 previstos para el Likud, partido de Netanyahu, pero no llegarían a los 61 escaños de la mayoría y tendrían que pactar con otros partidos. EFE

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