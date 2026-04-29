Líder del primer cartel del narcotráfico de Costa Rica será extraditado de Londres a EEUU

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San José, 29 abr (EFE).- El presunto líder del primer cartel del narcotráfico de Costa Rica, identificado como Luis Picado Grijalba, alias ‘Shock’, será extraditado próximamente a Estados Unidos desde Londres, donde se encuentra detenido desde el 31 de diciembre de 2024, informaron este miércoles las autoridades costarricenses.

«Nos informó la agencia antidrogas de los Estados Unidos (DEA), que el líder del Cartel Caribe, de apellidos Picado Grijalba, de 44 años, ha sido declarado como extraditable por las autoridades del Reino Unido», declaró el director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) costarricense, Michael Soto.

Picado Grijalba, de origen nicaragüense pero nacionalizado costarricense, será extraditado desde Londres hacia Estados Unidos «en los próximos días» en un avión de la DEA, detalló Soto.

El presunto líder narco se encuentra detenido en Londres desde el 31 de diciembre de 2024, cuando las autoridades de ese país atendieron una orden de captura internacional emitida por Estados Unidos.

En noviembre de 2025, la Policía costarricense lanzó un operativo contra la organización de ‘Shock’ y su hermano Jordie Kevin Picado Grijalba, alias ‘Noni’, en la provincia de Limón (Caribe) y la capital San José, que resultó en el arresto de 30 personas y la incautación de 14 toneladas de drogas y numerosos bienes.

El OIJ aseguró que este grupo es el primer cartel costarricense y lo bautizó como el Cartel del Caribe Sur, pues contaba con un brazo armado y divisiones de logística terrestre, marítima, de legitimación de capitales, de asuntos jurídicos, de tecnología y de seguridad.

En enero de 2026 la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió sanciones en contra de los integrantes del cartel, las cuales abarcan el bloqueo de todos los bienes de estas personas que se encuentren en Estados Unidos, o que estén bajo posesión o control de ciudadanos o entidades estadounidenses.

Los sancionados son Shock y Noni, así como Tonny Alexander Peña Russel, que aparentemente lideraba el brazo armado de la organización.

También fueron sancionadas Estefanía McDonald (esposa de Shock) y Anita McDonald (madre de Estefanía). quienes al parecer habrían utilizado empresas para lavar dinero.

Según la OFAC, Shock y Noni «se consolidaron como dos de los traficantes de cocaína más prolíficos de Costa Rica, mediante contacto directo con proveedores en Colombia» y que la red «es responsable de mover varias toneladas de cocaína desde Colombia, almacenarla en Costa Rica y, posteriormente, transportarla hacia Estados Unidos y Europa».

En mayo de 2025 el Congreso de Costa Rica aprobó una reforma constitucional para permitir la extradición de nacionales acusados por narcotráfico o terrorismo.

Desde entonces, Costa Rica ha extraditado hacia Estados Unidos al exministro de Seguridad, Celso Gamboa, y su aparente socio Edwin López alias ‘Pecho de rata’; y hacia Italia a José Johnny Angulo, alias ‘John Cadenas’.

En Costa Rica, país que no tiene ejército desde 1948 y ubicado en un sitio estratégico de las rutas de la droga, el narcotráfico se ha convertido en el principal problema de seguridad. Según las autoridades, el país se ha convertido en una especie de centro logístico donde grupos narcotraficantes reciben droga de Suramérica, para luego reenviarlos a Estados Unidos y Europa. EFE

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