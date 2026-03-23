Líder opositora italiana celebra el «no a la arrogancia» del Gobierno de Meloni

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Roma, 23 mar (EFE).- La secretaria del Partido Democrático (PD), principal partido opositor del Gobierno de Italia, Elly Schlein, celebró este lunes el rechazo en referéndum a la reforma judicial de Giorgia Meloni, que calificó como «un mensaje político claro» a la primera ministra y un «no a la arrogancia de este Gobierno».

«De esta extraordinaria participación democrática llega un mensaje político claro a Giorgia Meloni y a este Gobierno, que ahora deben reflexionar sobre el resultado de este voto y hacer lo que han dejado de hacer encerrados en el palacio: escuchar al país y sus verdaderas prioridades», declaró Schlein en rueda de prensa.

Meloni ha sufrido su primera gran derrota en las urnas después de que más del 53 % de la población rechazara su polémica reforma judicial, el proyecto estrella en su mandato, en el referéndum constitucional celebrado en la víspera en el país.

La política opositora italiana añadió que la población ha votado ‘no’ «a la arrogancia» del Ejecutivo, «que quería cambiar la Constitución en solitario y blindó una reforma sin aceptar que se modificara ni una sola coma en el debate parlamentario».

«La Constitución no pertenece a una parte, la Constitución es de todos», dijo.

Schlein destacó asimismo la importancia del voto joven: «Podemos decir que los jóvenes han marcado la diferencia y lo han hecho a pesar de que se les haya privado del derecho a votar fuera de su lugar de residencia», manifestó.

La opositora llamó a los italianos a movilizarse: «Ya existe una mayoría alternativa a este Gobierno y queremos construir una propuesta que esté a la altura de sus expectativas, de sus necesidades y de sus deseos, así como de sus prioridades constitucionales. Salud, trabajo, vivienda, escuela», agregó.

La reforma rechazada en las urnas pretendía separar las carreras de jueces y fiscales, actualmente englobados en Italia bajo la denominación de ‘magistrados’, y dividir en dos el Consejo Superior de la Magistratura, el órgano de autogobierno del poder judicial, estableciendo el sorteo como método de elección de sus miembros. EFE

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