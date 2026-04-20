Líderes católicos Tierra Santa exigen disciplina para soldado israelí que destrozó Cristo

3 minutos

Jerusalén, 20 abr (EFE).- La Asamblea de Ordinarios Católicos de Tierra Santa (ACOHL, en inglés) exigió este lunes aplicar una «acción disciplinaria inmediata y determinante» para el soldado del Ejército israelí que destrozó a martillazos una estatua de Jesucristo en una aldea del sur de Líbano.

«Este acto constituye una grave afrenta contra la fe cristiana y se suma a otros incidentes reportados de profanación de símbolos cristianos por soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en el sur de Líbano», detalló la asamblea en un comunicado.

El Ejército israelí dijo hoy en un comunicado castrense que aún está investigando lo sucedido y que se tomarán «las medidas pertinentes» contra los implicados según las conclusiones, sin detallar las posibles medidas disciplinarias.

ACOHL está presidida por el patriarca latino Pierbattista Pizzaballa y agrupa a todos los obispos católicos de Tierra Santa, incluidos greco-melquitas, maronitas, armenios o siríacos.

En su comunicado, expresaron igualmente su «profunda indignación y condena sin reservas», y añadieron que este ataque perpetrado por un miembro de las FDI revela una «preocupante falla en la formación moral y humana», comprometiendo, según la visión de ACOHL, el respeto más elemental «por lo sagrado y por la dignidad de los demás».

Asimismo, culminaron citando al papa León XIV y haciendo un llamamiento «con urgencia» a terminar «la guerra que ha atormentado esta región (Oriente Medio) durante demasiado tiempo, y a abrazar un camino donde la paz se manifieste en la moderación, el diálogo, la responsabilidad, y el respeto por lo sagrado y por toda vida humana».

Hoy mismo, incluso el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, condenó «en los términos más enérgicos» la fotografía de la profanación, que previamente había circulado por internet y despertó gran indignación.

La imagen en cuestión, que el Ejército verificó en una investigación inicial, muestra a un soldado israelí armado con un martillo y golpeando la cara de Jesús crucificado. La figura, además, había sido descolgada del mástil y se encontraba invertida en el suelo fuera de la iglesia.

Netanyahu aprovechó su mensaje al respecto para reiterar «los valores judíos de tolerancia y respeto mutuo» hacia todas las religiones, y aseguró que «la población cristiana en Israel prospera».

Sin embargo, no hizo alusión a la expulsión forzosa y el asedio diario que sufren los palestinos cristianos en Cisjordania ocupada a causa de los colonos, ni tampoco a la iglesia de Gaza que fue dañada durante el asedio israelí.

También en la ofensiva contra Líbano en 2024 varios ataques del Ejército israelí contra la ciudad de Yaroun, próxima a la divisoria localizada al sur de Líbano, redujeron a escombros la iglesia católica romana de San Georgios, construida en 1923. EFE

gac/jgb

(foto)