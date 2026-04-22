Líderes de la UE discutirán en Chipre cómo apoyar la paz en Oriente Medio y reabrir Ormuz

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Nicosia, 22 abr (EFE).- Los líderes de la Unión Europea (UE) discutirán este jueves y el viernes en Chipre el desbloqueo del préstamo a Ucrania y cómo contribuir a la desescalada en Oriente Medio y a la libre circulación en el estrecho de Ormuz, en plena incertidumbre sobre las negociaciones para la paz.

En una cumbre informal de la UE, en la que también participarán el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y los mandatarios de Líbano, Egipto, Siria y Jordania, se tratará de avanzar en la respuesta al conflicto regional desencadenado por la ofensiva de EE.UU. e Israel contra Irán, que está teniendo un impacto creciente en el suministro energético del Viejo Continente.

Vía libre para el préstamo a Ucrania

La cita comenzará con una cena de trabajo el jueves 23 a la que asistirá de forma presencial o telemática Zelenski, y que tendrá lugar en un resort costero en Agia Napa, un popular destino turístico al sudeste de Chipre.

Este mismo miércoles, los Veintisiete dieron el visto bueno definitivo al préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania y al vigésimo paquete de sanciones contra Rusia por la invasión después de que el Gobierno húngaro, todavía presidido por Viktor Orbán, haya levantado el veto a ambas cuestiones.

Ucrania precisa del dinero de la UE con urgencia para poder seguir pagando sueldos públicos y pensiones y para sufragar su esfuerzo de guerra.

Budapest levantó el veto a ambas decisiones después de que Zelenski anunciase la finalización de la reparación del tramo del oleoducto Druzhba -que abastece a Hungría- en territorio de Ucrania dañado a finales de enero por un ataque ruso, cuestión a la que Orbán vinculaba ambos vetos.

Orbán, quien ha mantenido un tenso pulso tanto con Zelenski como con Bruselas antes de las elecciones celebradas el pasado día 12, no viajará a Chipre al encontrarse en pleno traspaso del poder tras la victoria electoral del conservador Péter Magyar, de perfil más europeísta, y quien se espera que asuma el cargo antes de finales de mayo.

Incertidumbre en Oriente Medio y Ormuz

El jueves, los líderes de los Veintisiete también abordarán el conflicto en Oriente Medio, su “rápida evolución” y los “serios desafíos” que representa para la UE, según dijo el presidente del Consejo Europeo, António Costa, en su carta de invitación a los mandatarios para la cumbre.

Los mandatarios discutirán en concreto “su contribución a la desescalada y a la paz en las región”, así como a la libertad de navegación.

Las discusiones se centrarán en “cómo ayudar a solucionar un problema que no ha creado la UE”, y en concreto, en la posible implicación de una misión naval europea desplegada en la región a la hora de proteger la navegación en Ormuz una vez se ponga fin al conflicto, según fuentes comunitarias.

Los países de la UE ya han manifestado su voluntad a contribuir una vez se estabilice una situación que continúa siendo muy volátil, como muestran la paralización de las negociaciones de paz en Islamabad, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidiera extender de forma indefinida el alto el fuego en Oriente Medio hasta que Irán presente un acuerdo concreto.

A ello se suman las nuevas amenazas de la Guardia Revolucionaria iraní contra Estados Unidos e Israel, y su anuncio sobre el apresamiento de dos buques en Ormuz.

Los líderes europeos celebrarán otra sesión de trabajo el viernes en un escenario distinto, el centro de Conferencias Filoxena al sur de Nicosia, donde además de los Veintisiete estarán los mandatarios de los antes citados “socios regionales” de Oriente Medio.

La discusión se centrará en la evolución de los contactos diplomáticos para la paz en la región, con el foco en el Líbano, cuyo presidente, Joseph Aoun, estará presente.

Los ataques israelíes han continuado en el sur del Líbano en los últimos días pese al alto el fuego en vigor entre ambos países y durante el que se trata de negociar una solución a largo plazo más detallada, en un proceso con pocas expectativas de éxito y que no cuenta con la participación de Hizbulá.

Cómo aplicar la defensa mutua

Los jefes de Estado y de Gobierno también discutirán el jueves cómo aplicar el artículo 42.7 del Tratado de la UE, que establece la asistencia entre estados miembros en caso de agresión bélica, una disposición que nunca ha sido activada por ningún país del club europeo y para cuya aplicación no hay protocolos establecidos.

Los mandatarios abordarán cómo poner en marcha este mecanismo de defensa común en un escenario hipotético en que sea necesario, por iniciativa de la presidencia chipriota de turno de la UE, y tras el ataque que sufrió una base británica al sur de Chipre con un dron de diseño iraní lanzado desde el Líbano, a apenas 200 kilómetros de la isla mediterránea, el mes pasado.

Se trata de un debate complejo por su encaje en el marco de la OTAN para los países de la UE que son también miembros de la alianza -no es el caso de Chipre-, según indicaron fuentes comunitarias.

Aunque Chipre no activó formalmente el citado artículo a raíz del ataque con drones, su Gobierno sí solicitó ayuda puntual a otros estados miembros, y España, Francia, Grecia y Países Bajos enviaron barcos con capacidades antidrones para apoyar la defensa de la isla. EFE

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