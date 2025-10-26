La «unificación» con China carece de «atractivo» para el pueblo taiwanés, según Taipéi

3 minutos

Taipéi/Pekín, 26 oct (EFE).- Las supuestas ventajas de la «unificación» entre China y Taiwán «carecen de atractivo para el pueblo taiwanés», que siempre ha defendido un modo de vida basado en la «libertad» y la «democracia», manifestó el Gobierno de Taipéi durante el 80 aniversario del fin del dominio japonés de la isla.

El Consejo de Asuntos Continentales (MAC) de Taiwán -el organismo encargado de las relaciones con China- reaccionó de esta forma a un evento organizado este sábado en Pekín para conmemorar el «Día de la Retrocesión de Taiwán», que recuerda la devolución de la isla al entonces Gobierno chino tras la derrota de Japón en 1945.

Durante su intervención ante unos 500 asistentes, entre ellos varios ciudadanos taiwaneses, Wang Huning, miembro del todopoderoso Comité Permanente del Politburó del Partido Comunista de China (PCCh, gobernante), instó a las personas de ambos lados del Estrecho a trabajar juntas para avanzar hacia la «reunificación nacional» y a «no dejar espacio a las actividades separatistas».

En un comunicado, el MAC subrayó que el «problema esencial» en las relaciones a través del Estrecho «radica en la diferencia de sistemas», ya que «la democracia y el autoritarismo son incompatibles».

«La experiencia de Hong Kong ya demostró que ‘un país, dos sistemas’ equivale, en última instancia, al dominio autoritario del PCCh. Por ello, el supuesto ‘futuro próspero tras la unificación’ no resulta atractivo para la población taiwanesa», apuntó el organismo gubernamental.

Según Taipéi, el principio de ‘una sola China’, el ‘Consenso de 1992’ -por el cual ambas partes reconocían la existencia de una única China, aunque diferían en su interpretación- y la política de ‘un país, dos sistemas’ persiguen el objetivo de «eliminar la República de China (nombre oficial de la isla) y anexionar Taiwán».

«Ante la reiteración de las autoridades del PCCh de buscar una ‘unificación pacífica’ sobre la base del principio de ‘una sola China’ y el ‘Consenso de 1992’, consideramos que ello forma parte de la política ‘trinitaria’ del PCCh hacia Taiwán, en la que no hay espacio para la existencia de la República de China y que ya ha sido firmemente rechazada por la opinión pública mayoritaria en Taiwán», subrayó el MAC.

La conmemoración del «Día de la Retrocesión» tuvo lugar en un contexto de persistentes tensiones políticas y militares entre China y Taiwán, avivadas este año por los distintos relatos históricos sobre el final de la Segunda Guerra Mundial y por el aumento de la presión diplomática y militar de Pekín sobre la isla. EFE

jacb-pek/jrh