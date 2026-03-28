La ‘Pasarela Guau’, un homenaje de la Policía de Bolivia a los agentes caninos y mascotas

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La Paz, 28 mar (EFE).- Decenas de perros de distintas razas y tamaños se subieron este sábado a la ‘Pasarela Guau de Paquito 2026’, un desfile de disfraces organizado por la Policía de Bolivia en reconocimiento a la labor de los agentes caninos que son parte de las fuerzas de seguridad y para promover el cuidado responsable de las mascotas.

La pasarela se realizó en una plaza en la Zona Sur de La Paz, con la participación de unos 170 animales inscritos, entre agentes caninos, mascotas de unidades policiales, futuros reclutas de las fuerzas de seguridad y de propiedad de civiles.

La actividad es parte de la agenda programada por la Policía con miras a celebrar en junio próximo el bicentenario de su creación, explicó a EFE el comandante de la Policía de la Zona Sur, coronel Miguel Zambrana.

Zambrana destacó que con el evento se busca restituir dentro de la imagen institucional a ‘Paquito’, la emblemática mascota de la Policía de Bolivia que es una botarga de perro de color café, y también rendir un homenaje a los agentes caninos de las distintas unidades policiales.

«Vamos a rendir honor a nuestros canes, que son nuestros aliados estratégicos, porque para nosotros un can es como un servidor público policial que nos ayuda a realizar todas las actividades de prevención, rescate, atención en temas de incendio o de desastres», expresó Zambrana.

Al inaugurar el evento, el comandante general de la Policía, Mirko Sokol, remarcó la necesidad de «amar, proteger y dar el lugar importante» que merecen las mascotas en los hogares.

«Todos los seres vivos, todos los animales, merecen respeto por parte de todos nosotros y nosotros como Policía Boliviana lo hacemos permanentemente», sostuvo.

Sokol aseguró que los perros «son muy importantes dentro de la estructura» de la institución policial, ya que incluso tienen su propio escalafón, reciben grados jerárquicos «y también terminan su vida institucional con los honores que se merecen».

La pasarela tuvo cuatro categorías, una de ‘Look combinado’, en la que humanos y perros debían combinar sus disfraces; otra de trajes típicos de Bolivia, de ‘Mejor caracterización’, en la que se lucieron sobre todo los perros pertenecientes a distintas unidades de la Policía, y la última, de ‘ Mejor disfraz’, o «libre», según explicó Zambrana.

El preámbulo del desfile fue la exhibición de Blondie, Cobra, Atenea y Chelsea, cuatro agentes caninos de las razas pastor alemán y belga malinois con especialidades como la búsqueda de personas, restos humanos y explosivos.

Por la pasarela pasaron una niña vestida de Caperucita Roja junto a Max, un husky siberiano con disfraz de abuelita; el doberman Jack, vestido como el dios egipcio Anubis, y una serie de perros disfrazados de piratas, leones, superhéroes o personajes de películas y de series como el Chavo del 8 y el Chapulín Colorado.

También hubo canes con trajes típicos del oriente boliviano, de la región sureña de Tarija, o de bailes folclóricos como la diablada, t’inku, ch’utas, el pujllay, incluidos el pequeño Loky, un perro café caracterizado como los macheteros de la región amazónica de Beni y una pareja que entró junto a su mascota bailando la danza de los mineritos.

Aunque eran diminutos, no pasaron desapercibidos los sargentos Arabella, una pincher de la unidad antimotines que cabía en el casco de su humano, y Max, un cachorro siberiano de la misma división policial, además de Lucy, una pequeña cocker spaniel vestida con el uniforme verde olivo de la Policía que iba en brazos. EFE

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