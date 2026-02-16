La abogada a la que EEUU retiró el visado es elegida presidenta del Supremo en Guatemala

2 minutos

Ciudad de Guatemala, 16 feb (EFE).- La abogada y magistrada Claudia Paredes Castañeda, presuntamente vinculada a un caso de corrupción que hizo que Estados Unidos le retirara su visado en 2025, fue electa este lunes como presidenta de la cuestionada Corte Suprema de Justicia y, por tanto, del Organismo Judicial, para los próximos ocho meses.

La actual Corte Suprema de Justicia guatemalteca, que empezó su período en 2024 y lo finalizarán en 2029, ha sido objeto de críticas por polémicas decisiones como sus dictámenes contra el periodista José Rubén Zamora Marroquín y por crear salas de apelación sin el aval de la Constitución.

Zamora Marroquín, de 69 años y principal crítico de la gestión del expresidente Alejandro Giammattei (2020-2024), cumple desde el jueves pasado arresto domiciliario tras permanecer 1.295 días en prisión preventiva. Los casos en su contra han sido calificados de espurios y persecución por activistas y políticos, incluido el actual mandatario, Bernardo Arévalo.

Paredes Castañeda, magistrada del Supremo, recibió 10 de los 13 votos posibles por parte de sus colegas en la máxima jefatura del Organismo Judicial, por lo que tomará posesión en el cargo inmediatamente, según confirmó en rueda de prensa.

La designación del presidente de la Corte Suprema de Justicia, que rota cada año, debió llevarse a cabo en octubre pasado pero debido a la falta de consenso entre los 13 magistrados había quedado vacante hasta este lunes. Es por ello que Paredes Castañeda estará en el cargo solo ocho meses, hasta octubre.

A Paredes Castañeda le fue retirada su visa estadounidense el año pasado por posibles vínculos por corrupción, según diversos medios locales.

Consultada este lunes por periodistas sobre el retiro de su visa, la magistrada indicó que tiene el «derecho» a «elegir y ser electa».

Paredes Castañeda presidirá también la comisión de Postulación, el ente encargado de designar en las próximas semanas un listado de seis candidatos para reemplazar a la cuestionada fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, sancionada por corrupción por Estados Unidos y la Unión Europea y quien culmina su período en mayo próximo.

Dicha comisión de Postulación entregará el listado de seis candidatos al presidente Arévalo, quien designará entre ellos al nuevo fiscal general. EFE

jcm/gf/rod