La abogada argentina procesada por racismo volverá a su país tras pagar caución en Brasil

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Río de Janeiro, 31 mar (EFE).- La abogada argentina Agostina Páez, procesada por racismo en Brasil, regresará a su país a más tardar este jueves, una vez que pague la caución fijada por la Justicia brasileña en 60 salarios mínimos, unos 97.000 reales (unos 18.653 dólares).

Así lo confirmó este martes su abogado, Christian Sthefan Simons, en una entrevista telemática con EFE, después de que el Tribunal de Justicia de Río de Janeiro le concediera un habeas corpus que dejó sin efecto las medidas cautelares que le impedían salir de Brasil.

Según Simons, el pago de la caución se realizará «hoy o a más tardar mañana», luego de lo cual se pedirá de inmediato la retirada de la tobillera electrónica y la devolución del pasaporte de Páez.

«Mi expectativa y mi verdadero deseo es que regrese a Argentina hoy. Pero creo que tal vez mañana o pasado mañana ya estará de regreso», señaló.

El abogado explicó que el monto de la caución fue fijado en 20 salarios mínimos para cada una de las tres víctimas, por el magistrado Luciano Silva Barreto, instructor del caso en la Octava Cámara Criminal del tribunal.

Páez, una abogada e influencer de 29 años, está retenida en Río de Janeiro desde el 14 de enero pasado luego de que los empleados de un bar del turístico barrio de Ipanema la acusaran de racismo y presentaran como prueba un video en el que la argentina, dirigiéndose a sus supuestas víctimas, aparece haciendo gestos en los que imita a un mono.

La abogada respondía en libertad, pero con la obligación de comparecencia mensual en juicio, monitoreo mediante tobillera electrónica y prohibición de abandonar Brasil.

En su decisión, el magistrado consideró que finalizada la investigación no existen razones para mantener las restricciones.

Destacó, además, que la Fiscalía se manifestó a favor del regreso de la abogada a su país, siempre que se garantizara el eventual pago de indemnización a las víctimas.

«Con el fin de la instrucción, el pilar que sustentaba la necesidad de su permanencia en territorio nacional se derrumbó por completo», argumentó el magistrado.

Simons destacó que la ciudadana argentina entendió que cometió un acto incorrecto pero mostró arrepentimiento y siempre colaboró con la Justicia.

Respecto al futuro del proceso, el abogado señaló que la sentencia debería salir en breve, pues la defensa ya presentó sus alegaciones finales.

En caso de condena, cree que se le impondrá la pena mínima, que podría ser convertida en prestación de servicios a la comunidad y cumplida en Argentina, gracias al tratado bilateral de transferencia de presos entre ambos países. EFE

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