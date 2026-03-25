La Academia Latina actualiza categorías y criterios de elegibilidad para los Latin Grammy

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Miami (EE.UU.), 23 mar (EFE).- La Academia Latina de la Grabación anunció este miércoles cambios en los criterios de elegibilidad y en las categorías para la entrega anual de los premios Latin Grammy, que se celebrarán el próximo 12 de noviembre en Las Vegas y cuyas nominaciones serán anunciadas el 16 de septiembre.

Las modificaciones, que rigen de inmediato, incluyen los criterios de elegibilidad para Productor del Año, Mejor Nuevo Artista, Mejor Álbum Instrumental y Cantautor.

Además, incorpora la inclusión del kompa haitiano en la categoría Mejor Álbum Tropical Contemporáneo y la exigencia de material audiovisual de apoyo, incluyendo el uso de inteligencia artificial, para la categoría Mejor Música para Medios Audiovisuales.

Igualmente contempla modificaciones de la categoría Mejor Interpretación Urbana de Lengua Portuguesa a Mejor Álbum Urbano de Lengua Portuguesa, así como ajustes en los nombres de las categorías de música electrónica, urbana y clásica,

La organización detalló que los cambios entrarán en vigor para la edición 27 de este año y forman parte de su compromiso de evolucionar al ritmo del cambiante panorama musical y de servir de la mejor manera posible a sus aproximadamente 7.000 miembros de 62 países.

La Academia ha modificado los criterios de elegibilidad para Productor del Año, se requiere un mínimo de cinco créditos totales obtenidos de álbumes, sencillos o porcentajes de coproducción, y los créditos se dividen uniformemente entre todos los productores.

En la categoría de Mejor Nuevo Artista, un artista no es elegible si ha lanzado más de tres álbumes o 25 sencillos, o una combinación que supere estos límites.

Para Mejor Álbum Instrumental, se permite hasta un 40 % de vocales mientras que al menos el 60 % del álbum debe ser instrumental, y si hay vocales, el 60 % debe interpretarse en los idiomas aceptados por La Academia.

En las categorías de Cantautor, los artistas deben componer e interpretar al menos el 75 % del álbum, y las colaboraciones solo cuentan si ambos cantautores componen e interpretan juntos el mismo material; los álbumes en vivo son elegibles si contienen al menos 51 % de material nuevo.EFE

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