La actividad de la construcción en Argentina retrocede un 1,3 % en febrero de 2026

2 minutos

Buenos Aires, 9 abr (EFE).- La actividad de la construcción en Argentina retrocedió en febrero pasado el 1,3 % con respecto a enero último, tras dos meses en positivo, informaron este jueves fuentes oficiales.

Según un informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la actividad de la construcción registró en el segundo mes del año un descenso del 0,7 % en comparación con igual mes de 2025, también después de dos meses al alza.

En el primer bimestre del año, la actividad de la construcción acumuló un crecimiento de apenas el 0,3 %.

Los puestos de trabajo en el segmento de la construcción crecieron un 3,6 % interanual en enero último, hasta los 386.177.

La superficie a construir autorizada por los permisos de edificación otorgados para la ejecución de obras privadas registró en enero una subida del 3,1 % con respecto al mismo mes del 2025.

De acuerdo con un informe del Grupo Construya, que reúne a empresas productoras y comercializadoras de materiales para la construcción, las ventas de estos productos registraron en febrero una subida del 15,91 % con respecto a enero último y un retroceso del 2,7 % en términos interanuales.

«En febrero los despachos para obras residenciales retomaron su ritmo previo al impasse que mostraron en el primer mes del año, período que suele estar afectado por paradas técnicas de plantas y vacaciones del personal», indicó Construya en un informe.

La entidad apuntó que «en el arranque de 2026 se mantuvo el escenario de estancamiento sectorial que se inició un año atrás», pero se mostró confiada en que el «proceso de normalización macroeconómica que se reinició a finales del año pasado» produzca «un impacto positivo en la demanda de materiales en los próximos meses».

En 2025, la actividad de la construcción acumuló un alza del 6,3 %, desde un desplome del 27,4 % en 2024. EFE

nk/gad

(foto) (vídeo)