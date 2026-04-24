La actividad económica de México cae un 0,3 % interanual en febrero

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Ciudad de México, 24 abr (EFE).- La actividad económica de México cayó un 0,3 % interanual en febrero de 2026, arrastrada principalmente por el retroceso en el sector secundario, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El Inegi detalló que, en cifras originales, el incremento anual del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) se explicó por la caída del 1,3 % en las actividades secundarias y pese al avance del 2,3 % en las actividades primarias y del 0,1 % en las terciarias.

En las actividades primarias, la agricultura subió un 2,1 %, mientras que la cría y explotación de animales repuntó un 2,8 %.

En las secundarias, las industrias manufactureras cayeron 2,2 %, al igual que la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, así como el suministro de agua y gas, que descendió 1,5 % , en contraste con la minería, que se elevó un 1,1 % y la construcción, que avanzó 0,8 %.

En las actividades terciarias, el comercio al por mayor bajó 1,3 %, en contraste con el comercio al por menor, que subió 1,6 %.

En tanto, aumentaron los servicios de salud y de asistencia social (4,6 %), al igual que los transportes, correos y almacenamiento (0,1 %), mientras que el sector de alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas también se contrajo -3,2 %.

En sentido opuesto, destacaron los servicios de salud y asistencia social (4,6 %) y los servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles (1,6 %).

En cifras desestacionalizadas -que eliminan efectos de calendario y coyunturales- el IGAE se contrajo un 0,3 % mensual en febrero de 2026.

El dato del segundo mes del año se suma al retroceso interanual de 0,3 % reportado para enero de 2026, debido a la caída en el sector secundario (-1,1 %), pese al avance en las actividades primarias (1,6 %) y a las terciarias (0,1 %).

El IGAE es un indicador preliminar que muestra la tendencia de la economía en el corto plazo.

En 2025 la economía mexicana creció 0,6 % anual y 1,8 % en el cuarto trimestre del año.

De acuerdo con analistas, México ha evitado una recesión técnica tras no verse tan afectado por los aranceles de Estados Unidos, aunque la economía mantuvo un desempeño débil en el 2025.

El país creció el 1,5 % en 2024, el 3,2 % en 2023, el 3,9 % en 2022 y el 6,1 % en 2021, según las cifras actualizadas del Inegi. EFE

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