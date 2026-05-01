La actividad industrial de China crece en abril a pesar de la guerra en Oriente Medio

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La actividad industrial de China creció por segundo mes consecutivo en abril, según datos oficiales publicados este jueves, lo que evidencia su fortaleza pese al aumento de los precios de la energía y las interrupciones en el transporte marítimo por la guerra en Oriente Medio.

El índice de compra gerencial, un indicador clave de la salud industrial, se situó en 50,3 puntos en abril, de acuerdo con la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), por encima de la marca de 50 puntos que separa la expansión de la contracción.

Esa cifra se redujo desde los 50,4 de marzo, pero superó la previsión de 50,1 de una encuesta de la agencia financiera Bloomberg a economistas.

La segunda economía más grande del mundo ha estado lidiando en los últimos años con una desaceleración de la demanda interna y la inversión, lo que ha lastrado a su vasto sector manufacturero.

La cifra de marzo fue la más alta en un año, tras una contracción de la actividad manufacturera en 10 de los 11 meses anteriores.

Las estadísticas de abril mostraron que la producción económica «mantuvo la expansión», mientras que la manufactura «siguió mostrando una tendencia positiva», según el estadístico de la ONE, Huo Lihui.

Hubo una fuerte demanda de equipos eléctricos y de tecnología, pero una actividad de mercado más débil en el procesamiento de petróleo y carbón, dijo el funcionario en un comunicado.

Sin embargo, los fabricantes se enfrentaron a mayores costos debido al aumento significativo de los precios de las materias primas, particularmente en los sectores energético y químico, señaló Huo.

Los datos sugieren que los productores chinos siguen mostrando resistencia a pesar de la perturbación económica mundial causada por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha provocado un aumento de los precios de la energía y ha llevado a Teherán a bloquear el acceso al vital estrecho de Ormuz.

«El índice de compras gerenciales muestra que el sector manufacturero no se ha visto afectado negativamente por el conflicto en Oriente Medio», consideró Zhiwei Zhang, presidente y economista jefe de Pinpoint Asset Management.

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